NEC以數位解決方案助力台灣提升氣候變遷韌性

NEC台灣於日前舉辦「台日交流暨資訊新知研討會」，與台灣內政部消防署進行防災科技與數位化經驗交流，並發表以「氣候變遷韌性（Climate Resilience）」為主題的最新成果，聚焦於如何透過預測並預先準備氣候變遷帶來的影響，將災害損失降至最低，並加速災後重建的相關活動與貢獻。

本次活動邀請到內政部消防署署長蕭煥章，以及台灣消防與防災領域多個核心機關代表出席，現場並有多家長期致力於台灣消防、防災發展的企業進行演講。

NEC則由全球創新事業群GX業務開發部門資深總監佐藤美紀（Miki Sato）代表上台演講，介紹NEC在日本及海外推動的多項防災應用成果，如洪水防災經濟價值模擬等多項實績，並提出未來在台灣推動相關應用的構想與方案。

為推動台灣的氣候變遷韌性方面邁向新階段，NEC提出了整合性解決方案，將「都市規劃、災害發生時及災後重建」三個階段緊密結合，透過系統模擬物理性災害規模與經濟損失，並結合洪水緊急警報系統，打造全面性的防災應用架構。

此外，NEC視覺智慧研究所首席研究員先崎健太（Kenta Senzaki）也上台發表「考量人流行為的避難行動模擬技術」以及「透過街景影像辨識災害地點的技術」，並帶動了關於如何進一步強化氣候變遷韌性的深入討論。

未來，NEC將持續攜手國內外各界夥伴，結合多元技術與專業，推動各項有助於提升全球氣候變遷韌性的創新行動。