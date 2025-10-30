OpenAI 宣布 Sora 應用程式　台灣成亞洲首批推出的市場之一

OpenAI正式在台灣推出Sora應用程式，讓台灣成為亞洲最早能體驗OpenAI新一代AI影音創作技術的市場之一。台灣擁有充滿活力、創意十足的內容創作社群，OpenAI非常期待能支持下一波由台灣創作者所帶動的故事創作浪潮。此次同步推出的地區還包括泰國與越南。

自今（2025）年九月初在美國與加拿大上線以來，Sora應用程式迅速累積人氣，在五天內下載量即突破一百萬次。全球創作者已經創作出各式各樣充滿想像力與原創風格的影片。OpenAI期待台灣的創作者、藝術家與日常故事講述者將帶來的精彩作品。

Sora應用程式現已於iOS平台向台灣所有用戶開放，免費下載、無需邀請碼。我們目前設定了相對寬鬆的使用限制，讓大家能自由探索Sora的各項功能，但這些政策未來可能會依情況進行調整。

Sora應用程式由OpenAI先進的影片生成模型Sora 2提供技術支援，讓使用者能夠：

生成引人入勝、栩栩如生的影片

Remix其他創作者的作品並重新詮釋

在可自訂的Sora動態（Sora feed）中探索最新影片

透過Cameos功能進入任何場景，只需在App內錄製一次短影音與聲音，即可用以驗證身分並捕捉您的外貌與聲音

Sora 應用程式支援繁體中文，讓用戶能創作出更貼近在地文化、幽默與美學風格的作品。

Cameos 是早期使用者最喜愛的功能之一，讓Sora不僅是一款創意工具，也成為一種有趣且新穎的方式與朋友互動、連結。

從第一天起就以負責任方式推出Sora，我們承諾在台灣以安全、負責任的方式打造Sora，具體措施包括：

以創作為核心、非無止盡滑動的動態牆設計：Sora的動態牆設計重點在於啟發創作，而非讓人沉迷瀏覽。預設情況下，使用者看到的內容主要來自追蹤或互動過的創作者，並優先顯示模型判斷最能激發其靈感、促進創作的影片。不以「停留時間」作為優化目標，整體應用程式的設計宗旨是鼓勵創作，而非單純消耗內容。

使用者能掌控個人肖像：使用Cameos時，使用者可以完全掌控自己的肖像權。僅有用戶自身能決定誰可以使用其的cameo，且可隨時撤回或移除含有其肖像的影片。包含其他使用者的草稿在內，所有對於該用戶的cameo的影片都能由其檢視。

所有影片皆具浮水印：每支Sora影片都包含可見的動畫浮水印，更重要的是，每支影片皆附帶不可移除的C2PA數位浮水印，一種無法自行添加或移除的業界標準識別，清楚標明影片由Sora生成。

青少年安全保護措施：系統預設會限制青少年每日可瀏覽的生成影片數量，並針對Cameos功能設有更嚴格的使用權限。我們也將擴大人工審查團隊，以快速處理潛在霸凌情況。家長可透過ChatGPT啟用Sora家長監控功能，包括調整捲動限制、關閉演算法個人化推薦與管理私訊設定等。

於Open AI的說明頁面可了解更多安全措施與Sora相關資訊。