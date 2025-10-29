NetApp 推出 AI 資料平台

NetApp發表多款具前瞻性的全新產品，強化應用於AI創新的企業級資料平台。隨著AI從初期試行階段，邁入擔任關鍵任務的代理式應用，企業需要以現代化的企業級資料基礎架構搭配 AI-ready的資料，才能達到AI驅動業務的成效。

全新NetApp AFX透過在新型NetApp AFX 1K儲存系統上執行分解式（Disaggregated）的NetApp ONTAP作業系統，將效能與容量解構。NetApp AI Data Engine是一個安全、統一的ONTAP擴充功能，並整合NVIDIA AI資料平台的參考架構，不僅可協助組織簡化並保護整個AI資料管道，還能透過單一、統一的控制平台進行管理。這些功能將高效能儲存與智慧型資料服務，整合為單一、安全且可擴充的產品，協助企業在混合雲與多雲環境中，加速檢索增強生成（RAG）及推論應用。企業可直接購買或訂閱NetApp Keystone STaaS來取得這項服務。藉由NetApp AFX與NetApp AI Data Engine，NetApp資料平台能確保所有適用資料隨時可供AI運用。

NetApp產品長Syam Nair表示，全新的NetApp AFX系統提供一個值得信賴、經過驗證的企業級地端儲存選擇，這個系統建立在完整的資料平台上，可快速推動AI創新發展。而NetApp AI Data Engine則能夠在混合多雲環境中，無縫連結所有資料資產，建立統一的資料基礎。企業可將多重資料準備與管理步驟，整合進NetApp AI Data Engine中，大幅加速AI資料流程。NetApp AI Data Engine更結合NVIDIA加速運算與NVIDIA AI Enterprise軟體，提供語意搜尋、資料向量化與資料防護功能。NetApp AFX與AI Data Engine採用分解式儲存架構，提供NetApp ONTAP經數十年驗證的企業級韌性與效能，奠基在全球最安全的儲存技術之上。

為加速現代AI工作負載，NetApp 推出多項全新功能：

NetApp AFX：NetApp AFX是專為艱鉅AI工作負載所打造的企業級分解式全快閃儲存陣列，能為AI工廠提供強大資料基礎。NetApp AFX不僅是NVIDIA DGX SuperPOD超級電腦所認證的儲存解決方案，更是由深受數萬家跨產業企業客戶所信賴的業界領先儲存作業系統NetApp ONTAP所驅動，可用於管理 EB 級的資料。AFX提供NetApp著稱的強大資料管理能力與內建網路韌性，同時具備安全的多租戶技術，以及橫跨地端與雲端環境的無縫整合功能。AFX的設計可在128個節點上達成線性效能擴充，提供每秒TB級的頻寬、EB級的容量，效能與容量皆能獨立擴充。選配的DX50資料控制節點可啟用全域中繼資料引擎，為企業資料建立即時目錄，並使用NVIDIA加速運算。

NetApp AI Data Engine （AIDE）：NetApp AI Data Engine是讓AI變得簡單、實惠且安全的全方位AI資料服務。從資料擷取、準備、到GenAI應用，AIDE為客戶的NetApp資料資產提供全域、即時的視圖，以便快速搜尋與整理，同時將資料無縫連接至內部部署與公有雲上的任何模型或工具。AIDE能自動偵測資料變更並同步資料，消除多餘的複本並確保資料始終保持最新狀態。內建的防護機制會在整個AI生命週期中保護資料，確保資料安全性與隱私。AIDE利用NVIDIA AI資料平台參考設計，採用NVIDIA加速運算與NVIDIA AI Enterprise軟體（包含NVIDIA NIM微服務），進行向量化與檢索，也結合先進壓縮技術、快速語意探索，以及安全且策略導向的工作流程。透過在整合式系統中將AI導入資料，AIDE 提供高效率、資料清晰度與治理能力，讓企業能放心採用AI。

用於無縫存取Azure資料與AI服務的物件API：客戶現在可透過公開預覽版的物件REST API存取Azure NetApp Files資料，不再需要將檔案移動或複製到獨立的物件儲存區，就能與Azure服務搭配使用。NFS與SMB資料集可以直接連線至Microsoft Fabric、Azure OpenAI、Azure Databricks、Azure Synapse、Azure AI Search、Azure Machine Learning 等服務。客戶可以在現有ANF資料集上分析資料、訓練AI模型、啟用智慧搜尋及建構現代應用程式，同時繼續享有Azure NetApp Files的企業級效能與可靠性。

Microsoft Azure中強化的統一全域命名空間：企業現在可透過Azure NetApp Files中全新的FlexCache功能，將橫跨雲端與地端的全域資料資產無縫整合至Microsoft Azure。相同功能也可用於擴充地端的工作負載，例如電子設計自動化，讓儲存在資料中心內其他 ONTAP儲存裝置或多雲環境中的資料，能立即在ANF環境中顯示並寫入，但資料僅在被要求時才會精細傳輸。意即客戶的整體混合雲資料資產，都能在Microsoft Azure中無縫存取。此外，企業可使用SnapMirror在不同環境間輕鬆遷移資料與快照，支援混合式使用案例，例如持續備份、自動化災難復原以及跨環境的工作負載平衡。

NetApp 台灣區總經理朱宥鑫表示，台灣長期以來是全球科技發展的領導者，這份創新精神現在正推動著台灣的AI轉型。隨著企業在製造業、半導體與金融服務等領域擴大AI應用，成功的關鍵在於企業能多迅速地整合資料、打造現代化基礎架構。NetApp全新的AFX系統與NetApp AI Data Engine，為台灣的組織提供一個安全、可擴展的資料基礎，協助將資料轉化為智慧成果，將創新力化為影響力。