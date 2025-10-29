2025台灣國際智慧能源週與台灣國際淨零永續展 盛大開展

由外貿協會（TAITRA）與SEMI旗下GESA綠能暨永續發展聯盟（簡稱GESA）共同主辦的2025「台灣國際智慧能源週Energy Taiwan」與「台灣國際淨零永續展Net-Zero Taiwan」，29日起至31日一連三天於台北南港展覽館1館1、4樓盛大展出。今年共有450家業者使用近1,600攤位，為全臺最具規模的再生能源及淨零永續交流平台。

外貿協會董事長黃志芳於開幕中指出，Energy Taiwan與Net-Zero Taiwan展會匯聚完整再生能源供應鏈，不論是氫能、儲能還是風能、太陽能，全面展示臺灣及各國在「能源轉型」與「淨零永續」的技術成果，包含前期諮詢規劃、建設開發到後期維護管理，成為企業對外展示優質產品與技術的重要平台。同時，展期間不僅有技術展示，還有採購洽談與專業論壇，邀請各領域專家分享實際案例，幫助企業找到屬於自己的減碳解方，並促成國際合作。

GESA綠能暨永續發展聯盟共同主席暨友達能源事業群總經理林恬宇表示，面對全球淨零轉型與能源結構重塑的浪潮，能源轉型已刻不容緩，低碳能源的取得與應用、強化多元低碳能源布局已是產業能否維持國際永續競爭力的關鍵。從再生能源、儲能到智慧能源管理，必須兼顧供電穩定與減碳成效，才能為臺灣打造具韌性且具競爭力的能源基盤。GESA將持續結合產官學研合作，透過科技創新與產業合作，加速落實淨零目標，帶動臺灣邁向具韌性的永續未來。

經濟部常務次長賴建信指出，臺灣作為以出口導向為主的貿易型國家，面對全球變局，必須積極推動產業轉型。政府將以「以事實為基礎的解決方案」作為施政方針，凝聚社會共識，邁向淨零永續目標。為實現2050年淨零願景，臺灣全力推動多元能源與淨零轉型，積極導入先進技術以強化儲能效能。截至今年8月，臺灣再生能源發電設施容量已突破22兆瓦，展現產官學界攜手推動綠色轉型的卓越成果。為進一步優化產業環境，政府除持續推動離岸風電開發外，亦積極輔導屋頂型太陽能設置及再生能源交易機制。同時，金融體系的投入對綠能產業發展至關重要，也期盼地方政府、金融體系與國際夥伴共同持續合作，讓臺灣在邁向淨零轉型的道路上穩健前行。

根據國際能源總署（IEA）《Renewables 2025》報告指出，全球再生能源裝置容量預計至2030年將新增4,600 GW，相當於中國、歐盟與日本的總和，顯示再生能源正快速推動全球能源轉型，臺灣也順應這股浪潮，從政策規劃到產業創新全面布局淨零轉型。今年「台灣國際智慧能源週Energy Taiwan」與「台灣國際淨零永續展Net-Zero Taiwan」共有來自18國的參展廠商，其中有英國、丹麥、荷蘭、比利時4個國家組團參展，反映國際對展會的高度關注與參與度。

展覽完整串聯再生能源、儲能應用與淨零永續產業鏈，指標參展企業包含經濟部、環境部氣候變遷署、台灣電力公司、阿波羅電力、元晶太陽能、中華民國太陽光電發電系統商業同業公會、永鑫能源、東元電機、風睿能源、Bloom Energy、工研院、聯華林德、中華民國能源技術服務商業同業公會（ESCO公會）、加雲聯網、台達電子、台塑新智能、研華科技、有成精密、永豐銀行等，共同展示臺灣最新能源科技研發與應用成果。

全球淨零行動持續加速，能源轉型已成為國家與企業的核心挑戰。Energy Taiwan與Net-Zero Taiwan 致力協助企業拓展國際合作、落實減碳行動，匯聚全球前沿技術、政策與市場資源，打造亞太最具影響力的能源與永續交流平臺，共同推動臺灣成為亞太綠色經濟樞紐。