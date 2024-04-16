開源UTM捍衛閘道安全　Endian功能強操作易(下)

Endian是一款開源整合型威脅管理（UTM）系統，內建Firewall與Proxy功能，也提供病毒防治、入侵偵測（IPS）、網站連線篩選（WebFilter）、VPN以及LDAP身分驗證等等的進階安全控管機制，延續上集的基礎設置介紹，本文將說明其他的進階操作。

上集文章已經詳細介紹Endian UTM多用途防火牆，說明如何下載及安裝Endian Firewall Community（EFW），而安裝完成後怎樣進行系統初始化設置，並提醒管理員首次登入時的注意事項，也示範了基礎防火牆功能的管理。接下來，將講解其他更為進階的功能操作。

使用HTTP Proxy功能

對於企業用戶端在Internet的連線使用，影響資訊安全最大的禍源，莫過於Email以及Web的存取。前者可以透過EFW所內建的AntiSpam與Antivirus來加以防治。至於在Internet網站的連線存取，除了要有必備的病毒防治措施外（包括EFW與用戶端），更積極的做法是強制用戶端必須透過HTTP Proxy服務來連線Internet網站，而它也是所有Proxy服務最重要的一個。

在開始設置HTTP Proxy服務之前，如圖1所示，建議先到Antivirus Engine頁面中查看有關於防毒引擎的啟動狀態。在此有兩項重點必須注意，第一是決定壓縮檔的處理方式，第二則是設定防毒程式的更新週期。

圖1 Antivirus Engine設置。

確認過Antivirus Engine的設置後，就可以開啟HTTP Proxy頁面。如圖2所示，在此先決定Proxy服務所要使用的Port（預設=8080），再選擇當連線發生錯誤時，頁面訊息所要使用的語言。接著，設定透過Proxy連線時所允許下載與上傳的檔案大小。

圖2 HTTP proxy啟用設定。

HTTP Proxy功能除了更加保護用戶端的上網安全外，也可以加速連線網站時的速度，因為它有一項重要的Cache管理功能。如圖3所示，在「Cache management」頁面中，可以分別設定Cache檔案的大小限制、Cache於記憶體的使用量限制、Cache Object的大小限制，以及是否要啟用Offline Cache功能。此外，也能夠設定不要進行Cache的網址清單。若想要清除伺服器中現行所有的Cache資料，就按下〔Clear cache〕按鈕。

圖3 Cache管理。

完成上述的HTTP proxy設置後，來到用戶端的網頁瀏覽器，要如何設定才能讓使用者的上網連線透過HTTP Proxy呢？很簡單！在此以Microsoft IE瀏覽器為例，如圖4所示，先開啟「網際網路選項」視窗，再按下「連線」頁面中的〔LAN設定〕按鈕。

圖4 IE瀏覽器設置。

將出現「區域網路（LAN）設定」頁面，如圖5所示，先勾選啟用Proxy伺服器的連線設定，再輸入EFS伺服器的IP位址與Proxy的Port（預設=8080）。接著，勾選「近端網址不使用Proxy伺服器」並按下〔進階〕按鈕。然後，在「Proxy設定」頁面中額外設定例外的位址清單，可以將內部網路使用的IP位址加入，例如192.168.*或*.Local等等。

圖5 Proxy伺服器連線設定。

HTTP Proxy整合LDAP驗證管理

EFW的HTTP Proxy也支援以使用者與群組的Access Policy設置，只是針對這一項功能需求，在實務上通常不會是選擇以EFW本地的使用者或群組來進行登入身分的驗證，而是會選擇採用LDAP的驗證機制，像是連接Linux系統中的LDAP Service或是Windows Server的Active Directory，其次還有IBM Domino的LDAP Service和Novell的eDirectory。如此一來，上網的用戶端人員就不必再去記住第二組的帳密，而EFW系統管理人員也不用維護一個新的人員帳戶資料庫。

上述有關於幾種LDAP的身分驗證機制，在EFW系統中目前都有支援。在接下來的實戰講解中，將以如何結合Active Directory的驗證功能為例。先點選至「HTTP Proxy」，如圖6所示，開啟「Authentication」頁面，在「Choose Authentication Method」欄中建議選取「LDAP（v2,v3,Novell eDirectory,AD）」。

圖6 整合LDAP驗證設置。

接著，就可以開始設定Active Directory伺服器的相關連線資訊。舉例來說，目前網域的名稱是lab03.com，因此這裡就必須先在「LDAP Server」欄位中設定Domain Controller伺服器的IP位址，在「Bind DN settings」欄位中輸入「DC=lab03,DC=com」，在「Bind DN username」欄位中輸入「CN=Administrator,CN=Users,DC=lab03,DC=com」。在「Port of LDAP Server」欄位中則輸入LDAP Port（預設=389）。另外，在LDAP type」欄位中選取Active Directory Server，在「Bind DN password」欄位中鍵入網域Administrator的密碼，最後按下〔Save〕按鈕完成設置。

緊接著開啟「Access Policy」頁面，如圖7所示，在「Authentication」欄位中挑選【user based】或【group based】。接下來，只要前面步驟中的LDAP驗證連線設定正確，就可以在「Allowed Users」清單中，選取所要驗證的使用者或群組。在「Time restrictions」區域內，則可以決定是否要啟用與設定存取的時間限制，例如設定僅開放每周五的上班時間，才能夠進行Internet網站的存取。

圖7 存取政策設置。

最後，在「Access Policy」欄位中決定根據上述的條件設定，是要允許存取（Allow access）還是拒絕存取（Deny access）。完成此Access Policy的新增後，未來如果只是暫時不套用此設定，只要取消勾選「Enable policy rule」選項即可。

完成HTTP Proxy中的Authentication與Access Policy設定後，就來測試一下LDAP使用者的上網驗證情形。當用戶端使用者以一個未經授權的帳戶來連線Internet網站時，如圖8所示，便會出現ERROR頁面訊息，表示該名人員在這個時間是無法連線上網的。

圖8 拒絕Internet存取。

網站連線篩選設置

前面所介紹HTTP Proxy中的Access Policy設定，還只是對於LDAP使用者上網控制的基礎設置。現在假設一個情境，也就是讓某位使用者雖然可以瀏覽Internet網站，但卻無法開啟任何的Web Mail網站，像是Google Mail、Yahoo Mail、Outlook.com等等，該怎麼做呢？這時候就得善用Web Filter功能。

如圖9所示，先在「Web Filter」頁面中選擇自動更新URL filter的週期，此設定關係到未來所能使用的篩選類型與規則，接著點選「Add new Profile」超連結來新增Web Filter rule。

圖9 網站連線篩選管理。

如圖10所示，在「Add a Profile」頁面中有各種的URL Filter分類，包括針對Web Mail、討論區、聊天室、多媒體、遊戲、運動、旅遊、購物等等的篩選設定，在此點選禁止連線Web Mail網站。

圖10 篩選設置。

如圖11所示，緊接著在「Custom black and whitelists」區域中新增例外的白名單或黑名單，這裡新增了一個Outlook.com的網址至白名單中。完成儲存後，未來同樣可以繼續新增、刪除或是修改任何一個Web Filter規則設定，例如將某一個Web Filter規則暫時停用。

圖11 設置黑白名單。

完成新增Web Filter規則設定後，必須回到「Proxy」頁面中修改曾建立過的Proxy設定。如圖12所示，在「Filter profile」欄位中選取所要關聯的Web Filter規則並完成儲存。

圖12 修改HTTP proxy設置。

接下來，測試一下剛剛所套用的Web Filter規則是否已經生效。首先開啟Outlook.com的網站，發現可以正常連線與登入。而在同樣的網頁瀏覽器中改連線mail.google.com網址時，如圖13所示便會直接出現「無法顯示此網頁」的錯誤訊息。上述的用戶端測試結果，代表前面所建立的Web Filter規則已經生效。

圖13 無法連線Web Mail。

系統狀態與網路流量

平日想要做好企業網路的維運任務，最基本的就是要定期性地檢視EFS網站上的各類狀態資訊。如圖14所示，在「Status」頁面中就可以分別檢視到針對系統狀態、網路狀態、系統圖表、網路流量圖表、Proxy圖表、連線狀態資訊、VPN連線、SMTP郵件統計以及Mail queue的分析。

圖14 檢視系統狀態。

其中，在系統狀態（System status）頁面中，便可以檢視到伺服器運作時的效能表現。當面對越來越多的內部與外部的連線數量時，就必須隨時掌握這一部分的資訊，以確保有足夠的硬體資源可以因應大量連線的衝擊。必要時，就得增加更多的RAM或硬碟空間，或是升級CPU的等級。

在網路流量分析上，先到「Services」頁面中，如圖15所示啟用Traffic Analyzer服務，並且建議勾選「Keep history for hosts」設定，記得按下〔Save〕按鈕。緊接著，就可以點選「administration interface」超連結。

圖15 啟用網路流量分析。

如圖16所示，新開啟「ntop」頁面，事實上它也是一個開源套件，如今也被許多網管人員愛用，相關開源套件的完整資訊介紹，可以到ntop.org網站上查看。透過它可以讓管理人員輕鬆找出網路用量最大的用戶端、伺服器、應用程式以及寄件者。

圖16 檢視網路流量分析。

即時記錄檔內容監視

身為網管人員有些時候所要查看的並非是歷史的記錄分析，而是即時的上網記錄監視，目的就是為了找出可能影響資訊安全的兇手。舉例來說，想要即時找出究竟是內部網路中的那一部電腦，在持續對Internet某個的網站或郵件主機發動大量的惡意攻擊，而導致公司的Internet之IP位址變成了許多組織的黑名單。

在EFW的伺服器中，若想要使用即時記錄的監視功能，都必須先針對所要監視的服務啟用記錄檔功能，這是因為記錄檔的功能會占用較多的硬體資源，主要包括RAM與Hard Disk。以HTTP Proxy服務來說，如圖17所示，就可以在「Configuration」頁面的「Log settings」區域內，選擇性啟用五種的記錄檔類型，其中的「HTTP proxy logging」與「Contentfilter logging」肯定是必要的選項。

圖17 修改HTTP proxy設置。

完成所要啟用的服務記錄檔設定後，開啟「Logs and Reports」頁面。如圖18所示，在「Live Logs」分類頁面中，可以直接針對想要查看的記錄檔，點選「Show this log only」超連結。若想要自行選擇所要查看的記錄檔，則按下〔Show selected logs〕按鈕。

圖18 選取即時記錄檔類型。

如圖19所示，這是一個HTTP Proxy即時記錄檔監視的範例，可以知道內部網路中的哪些IP位址，正在連線哪一些Internet的網站以及埠口等資訊。如果想要監視其他服務，在上方的「Settings」區域內勾選即可，例如想要同時監視防火牆的記錄時，就增加勾選「Firewall」，但必須注意的是，防火牆的記錄檔功能也必須預先完成啟用。

圖19 即時記錄檔檢視。

Endian系統更新

免費的Endian Firewall Community雖然不像付費的Endian UTM Professional有提供完善的技術支援以及進階的管理功能，但卻也有提供系統更新服務的連線，讓所有的用戶一樣享有持續的新功能或問題修正服務，只是該怎麼做呢？

其實早在初步完成EFW系統的安裝與登入之後，在「Dashboard」頁面中就可以看到Community Account等待Register的提示訊息。當點選「Register」後，便會開啟「Update」頁面。如圖20所示，如果已經預先在官方網站上註冊一個新帳戶，便只需要在此輸入所註冊的Email地址並按下〔Register〕按鈕，否則就得先點選「create a new account here」超連結。

圖20 系統更新註冊設定。

開啟Endian Community註冊網站後，如圖21所示，在正確輸入所有必要的欄位資訊後按下〔Submit Form〕按鈕，即可完成會員註冊。稍等幾分鐘後，便能夠在所註冊的Email郵箱中收到一封來自Endian的Email確認訊息，點選其中的「Welcome to the Endian Community」超連結來完成最後的啟用步驟。

圖21 Endian Community註冊網站。

成功啟用Endian Community的註冊帳戶，並且在自家的EFW網站上執行Register後，開啟任一SSH Client，如圖22所示，以root帳戶遠端登入EFW伺服器，然後執行「efw-upgrade」命令，即可開始進行最新版本的檢查，並完成系統更新任務。

圖22 SSH遠端連線。

結語

Endian這款如此功能強操作易的開源UTM系統，在國內似乎只有極少數的IT人士知道。未來若有硬體設備廠商願意找Endian合作，推出支援繁體中文介面的UTM設備，甚至於發展專用的App，讓網管人員可以隨時隨地掌握到公司網路的運行狀態，相信一定可以在華人的世界中大放光彩。

此外，在這一兩年也發現了UTM系統與Storage系統的整合契機，也就是藉由軟體定義儲存（SDS）技術，提供用戶一個安全速度更快且無遠弗屆的雲端儲存環境。像這樣的一個整合架構概念若是真的推出，肯定可以獲得絕大多數中小型企業的青睞，因為它將一次解決建置成本、安全、速度以及大容量儲存的問題。

＜本文作者：顧武雄，Microsoft MVP、MCITP與MCTS認證專家、台灣微軟Technet、TechDays、Webcast、MVA特約資深顧問講師、VMware vExpert、IBM Unified Communications/Notes/Domino/Connections Certified。＞