建立Bastion堡壘主機　管理Azure雲端更安心

本文將說明建立Azure Bastion堡壘主機的優點，並實際示範它如何有效地幫助中小企業降低營運管理成本，無須費心建立Site-to-Site VPN安全性通道或是採用昂貴的Express Route專線費用，也避免了為方便管理而指派公用IP位址給VM虛擬主機因而遭受惡意攻擊的風險。

過去，當企業和組織在Azure公有雲環境中採用IaaS（Infrastructure as a Service）解決方案的VM虛擬主機時，如圖1所示，IT管理人員可以完全獲得VM虛擬主機作業系統層級以上的掌控權，以便滿足企業和組織對於營運服務的客製化環境運作需求，例如客製化組態設定IIS網頁伺服器、SQL Server資料庫伺服器。

圖1 採用Azure公有雲IaaS基礎架構即服務中的VM虛擬主機解決方案示意圖。 （圖片來源：Microsoft Docs - Choose the right deployment option - Azure SQL Database）

然而，當企業組織的在地端資料中心，並未與Azure公有雲建立S2S（Site-to-Site）VPN安全性通道，或是採用Express Route專線連接解決方案，將公司地端資料中心網路環境和Azure公有雲虛擬網路環境連接時，就必須為Azure公有雲上的VM虛擬主機指派「公用IP位址」（Public IP Address），並且開啟遠端管理連接埠號，才能夠進行VM虛擬主機的遠端連線管理工作任務。

舉例來說，採用Windows虛擬主機時便須要開啟RDP（Port 3389），而採用Linux虛擬主機時則須開啟SSH（Port 22），以便管理人員透過網際網路的公用IP位址，遠端連線進行管理VM虛擬主機的工作任務。但是，一旦為VM虛擬主機指派採用公用IP位址，便會讓VM虛擬主機直接曝露在充滿安全性威脅的網際網路中，無謂地增加安全性風險，如圖2所示。

圖2 為VM虛擬主機指派公用IP位址，會讓VM虛擬主機曝露在充滿安全性威脅的網際網路。 （圖片來源：Microsoft Docs - Just-in-time virtual machine access in Azure Security Center）

當然，管理人員可以採用NSG網路安全性群組機制，如圖3所示，針對管理流量的來源IP位址和來源連接埠、前往的目的地IP位址和目的地連接埠，與採用的通訊協定進行存取管控，並且搭配JIT（Just-In-Time）安全性機制，有效降低因為VM虛擬主機曝露在網際網路上而遭受攻擊的風險。

圖3 Azure NSG網路安全性群組運作架構示意圖。 （圖片來源：Microsoft Docs - Azure security groups overview）

此外，有些管理人員為了能夠在方便管理和有效隔離之間達到平衡，會索性自己建立一台VM虛擬主機擔任跳板機的工作任務，也就是為擔任跳板機的VM虛擬主機指派公用IP位址，而其他台VM虛擬主機則僅採用私有IP位址，達到與網際網路隔離的效果。然後，在後續的管理作業中，先連線至此台跳板機VM虛擬主機，再透過這台跳板機遠端連線至其他VM虛擬主機進行管理作業。

這樣的做法雖然能夠讓其他VM虛擬主機不致於直接曝露在充滿安全威脅的網際網路上，而達到一定程度的安全性效果，然而管理人員必須完全確保這台跳板機的安全性，因為這台跳板機上除了可以連線至其他VM虛擬主機外，可能也存放許多連線主機的機敏資訊，所以一旦這台跳板機被惡意使用者攻陷，那麼受影響的將會是這台跳板機曾經連線過的所有VM虛擬主機。

由上述情況可知，雖然有許多各種不同的因應做法，可以降低VM虛擬主機遭受網際網路攻擊的安全性風險，但是卻會大幅增加管理人員在維運管理上的負擔。

現在，管理人員可以透過部署Azure Bastion堡壘主機，如圖4所示，同樣不必為VM虛擬主機指派公用IP位址，達到無須曝露在網際網路上而遭受攻擊的風險，並且在管理人員主機與Bastion堡壘主機之間，將會先建立SSL安全性連線，再採用RDP和SSH與VM虛擬主機進行連線管理作業，同時在管理人員主機中無須安裝額外的管理用戶端程式，而VM虛擬主機也不必安裝任何代理程式。

圖4 Azure Bastion安全性機制運作架構示意圖。 （圖片來源：Microsoft Docs - Azure Bastion Overview）

或許有些管理人員已經意識到，Bastion堡壘主機的運作架構與剛才提到的跳板機非常類似，那麼Bastion堡壘主機和傳統IT管理人員規劃的跳板機有何不同？首先，由於Bastion堡壘主機並非IaaS服務而是PaaS服務，所以管理人員無須擔心Bastion堡壘主機底層作業系統的安全性，因為Azure會隨時更新和維持Bastion堡壘主機的最新穩定狀態。

此外，因為Bastion堡壘主機是透過私有IP位址連線至VM虛擬主機，所以管理人員無須設定NSG網路安全性群組，倘若管理人員仍希望進一步提升安全性時，可以在NSG網路安全性群組的防護規則中，允許僅針對Bastion堡壘主機的虛擬網路開啟RDP和SSH通訊協定即可。

實戰Azure Bastion安全性機制

在本文中，將示範一步一步實戰建立Azure Bastion安全性機制。首先，在Azure公有雲環境中的「日本東部」Azure資料中心內，分別建立一台Windows和Linux虛擬主機。

在建立VM虛擬主機的過程中，如圖5所示，除了未指派任何公用IP位址外，在NSG網路安全性群組的部分也未開啟遠端連線管理通訊埠，例如RDP的Port 3389和SSH的Port 22，並且地端的資料中心也未與Azure公有雲環境，建立S2S（Site-to-Site）VPN或Express Route等安全性通道。因此在這樣的運作環境中，管理人員並沒有任何方法可以連線到這兩台VM虛擬主機。

圖5 建立VM虛擬主機時，未指派公用IP位址和開啟遠端連線管理通訊埠。

建立Bastion堡壘主機

在開始部署Bastion堡壘主機之前，管理人員必須了解在Azure公有雲環境中部署Bastion堡壘主機，將會採用「虛擬網路」（Virtual Network）為單位，與屆時所要連接管理之VM虛擬主機的虛擬網路進行連線，而非採用訂閱帳戶或是VM虛擬主機為單位。

因此，於實作環境的日本東部資料中心內，如圖6所示，在虛擬網路環境中建立兩個虛擬網路，分別是規劃給VM虛擬主機使用的「10.0.1.0/24」虛擬網路，以及規劃給Bastion堡壘主機使用的「10.0.2.0/24」虛擬網路。

圖6 規劃給VM虛擬主機和Bastion堡壘主機使用的虛擬網路。

由於已經在日本東部資料中心建立Windows和Linux虛擬主機，所以只要登入Azure入口網站，點選其中一台VM虛擬主機，並依序點選「Connect > Bastion > Use Bastion」選項，如圖7所示，即可在現有運作環境中部署Bastion堡壘主機，而且系統會自動將組態設定對應至目前採用的VM虛擬主機和虛擬網路。

圖7 準備在現有運作環境中部署Bastion堡壘主機。

在部署Bastion堡壘主機畫面中，管理人員只要填入下列四項資訊即可進行部署作業：

‧名稱：部署的Bastion堡壘主機名稱，本文實作環境為「Bastion-for-JapanEast」。

‧虛擬網路名稱：部署Bastion堡壘主機採用的虛擬網路名稱，子網路遮罩至少必須為「/27」或更大的子網路，同時不包含任何NSG網路安全性群組、路由表和委派，本文實作環境為「AzureBastionSubnet」。

‧公用IP位址：指派給Bastion堡壘主機採用的公用IP位址，屆時便是透過這個指派的公用IP位址和管理人員的主機，建立SSL（Port 443）安全性通道，以RDP和SSH遠端連線管理VM虛擬主機。值得注意的是，這個公用IP位址必須與所要防禦的資源處於相同的Azure資料中心內。本文實作環境為選擇「Create new」，指派一個新的公用IP位址給即將部署的Bastion堡壘主機使用。

‧資源群組：指定部署Bastion堡壘主機所要採用的資源群組。本次實作選擇「RG-JapanEast」，採用與Bastion堡壘主機所要防禦的資源同一個資源群組。

部署Bastion堡壘主機完成後，管理人員便可以享受到下列的管理好處：

‧HTML5瀏覽器進行管理作業：管理人員只要透過現代化的HTML5瀏覽器（例如Microsoft Edge或Google Chrome），登入至Azure入口網站後，即可直接在瀏覽器中開啟RDP和SSH工作階段，連線至VM虛擬主機進行管理作業。

‧SSL安全通道遠端工作階段：當管理人員透過HTML5瀏覽器Web用戶端，與VM虛擬主機建立RDP和SSH工作階段後，系統就會自動與管理人員的主機透過SSL（Port 443）建立安全通道，因此管理人員無須為此管理作業，在地端資料中心額外開啟防火牆放行規則。

‧VM虛擬主機無需公用IP和代理程式：由於管理人員只要透過Bastion堡壘主機，即可連線至Azure公有雲環境中的VM虛擬主機，所以無須再為VM虛擬主機指派公用IP位址，並且也不必安裝任何代理程式即可進行管理。此外，由於VM虛擬主機不必指派公用IP位址，所以能夠有效避免VM虛擬主機曝露在網際網路上，而遭受外部惡意使用者進行連接埠掃描攻擊。

‧避免遭受零時差攻擊：由於Bastion堡壘主機為PaaS服務，因此Azure平台會隨時強化及維持Bastion堡壘主機在最新穩定狀態，並且它位於VM虛擬主機中虛擬網路的前端周邊網路，所以當零時差攻擊出現時，管理人員無須擔心必須馬上針對每台VM虛擬主機進行強化保護，有效避免遭受零時差攻擊。

連線至Windows虛擬主機

Bastion堡壘主機完成部署作業之後，管理人員即可在Azure入口網站中，點選要透過Bastion堡壘主機連線管理的Windows虛擬主機，如圖8所示，先在BASTION頁籤中鍵入遠端連線管理的使用者帳號和密碼，然後再按下〔Connect〕按鈕，即可進行連線管理作業。

圖8 準備透過Bastion堡壘主機連線管理Windows虛擬主機。

由於在剛才的連線管理畫面中，預設情況下已經自動勾選「Open in new windows」項目，所以瀏覽器會在新的頁面中開啟連線工作階段，並且採用Microsoft IT TLS CA 1所簽發的SSL憑證，與管理人員主機建立SSL安全性通道，然後透過RDP（Port 3389）連線至Windows虛擬主機，如圖9所示。

圖9 順利透過Bastion堡壘主機，RDP遠端連線管理Windows虛擬主機。

有時候，管理人員在管理Windows虛擬主機的過程中，可能需要鍵入大量的管理指令，此時透過Bastion堡壘主機的遠端工作階段中，管理人員可以按下畫面最左邊中間位置的箭頭圖示，即可展開剪貼簿，將管理人員主機上已經複製的管理指令內容貼至剪貼簿中。

貼入剪貼簿後，便會自動傳送至VM虛擬主機的剪貼簿中，如圖10所示。

圖10 使用Bastion堡壘主機提供的剪貼簿功能。

相反地，如果需要從VM虛擬主機複製相關指令或文字，回到管理人員主機後，一旦VM虛擬主機執行複製指令或文字的動作，相關的指令或文字便會出現在箭頭圖示內的剪貼簿方框中。

連線至Linux虛擬主機

同樣地，管理人員在Azure入口網站中，只要點選欲透過Bastion堡壘主機連線管理的Linux虛擬主機，如圖11所示，在BASTION頁籤中鍵入遠端連線管理的使用者帳號和密碼並按下〔Connect〕按鈕，即可進行連線管理作業。

圖11 準備透過Bastion堡壘主機連線管理Linux虛擬主機。

由於在連線管理畫面中預設已經勾選「Open in new windows」項目，所以瀏覽器將在新的頁面中開啟，並且採用Microsoft IT TLS CA 1所簽發的SSL憑證，與管理人員主機建立SSL安全性通道後，再透過SSH（Port 22）連線至Linux虛擬主機，如圖12所示。

圖12 順利透過Bastion堡壘主機，以SSH遠端連線管理Linux虛擬主機。

VM虛擬主機工作階段已過期？

請注意，當管理人員欲採用Bastion堡壘主機安全性機制來遠端連線管理受保護的VM虛擬主機時，必須先登入Azure入口網站，再透過Azure入口網站啟動Bastion堡壘主機安全連線機制，才能順利建立SSL安全性通道遠端連線管理VM虛擬主機。

倘若管理人員直接在另一個瀏覽器中，嘗試採用相同的URL開啟遠端連線工作階段，將出現工作階段已經過期的錯誤訊息，並且系統會提示必須先登入Azure入口網站，才能啟用Bastion堡壘主機安全連線機制，如圖13所示。

圖13 必須先登入Azure入口網站，才能啟用Bastion堡壘主機安全連線機制。

監控和管理Bastion安全連線工作階段

由於連線至VM虛擬主機的工作階段，都是透過Bastion堡壘主機發起的安全性連線，所以管理人員可以切換至Bastion堡壘主機中，查詢遠端連線VM虛擬主機工作階段的資訊，包括使用者連線時間、連接的VM虛擬主機名稱、遠端連線管理的使用者帳號、遠端連線通訊協定等等資訊。

當然管理人員可以隨時管理Bastion堡壘主機上的VM虛擬主機工作階段，如果管理人員希望強制中斷連線中的VM虛擬主機工作階段，只要在Bastion堡壘主機工作階段頁面內，點選欲中斷連線的VM虛擬主機工作階段，並選擇【Delete】選項即可，如圖14所示，而使用者將會在VM虛擬主機工作階段頁面中，看到「Disconnected」中斷連線的訊息。

圖14 管理Bastion堡壘主機上的VM虛擬主機工作階段。

查看Bastion診斷日誌資訊

除了透過Bastion堡壘主機管理VM虛擬主機工作階段外，也可以為Bastion堡壘主機啟用診斷日誌功能，以便記錄及診斷VM虛擬主機工作階段的詳細資訊，幫助管理人員在連線VM虛擬主機發生問題時進行故障排除。

先切換至Bastion堡壘主機管理頁面中，再點選「Diagnostics settings > Add diagnostic setting」項目，然後填入Bastion堡壘主機診斷日誌的名稱以及採用的Azure儲存體帳戶，如圖15所示，即可為Bastion堡壘主機啟用診斷日誌功能。

圖15 啟用Bastion堡壘主機診斷日誌功能。

當Bastion堡壘主機診斷日誌建立完成後，管理人員即可隨時切換至建立時所指定的Azure儲存體帳戶中，點選「Blob service > Containers」項目，即可看到VM虛擬主機的啟動診斷日誌，以及剛才建立的Bastion堡壘主機診斷日誌，如圖16所示，管理人員便可依照「年/月/日/小時/分鐘」查詢診斷日誌內容，進行VM虛擬主機的故障排除作業。

圖16 查詢VM虛擬主機的啟動診斷日誌和Bastion堡壘主機診斷日誌。

結語

透過本文的深入剖析和實戰演練，大家應該已經了解Azure Bastion堡壘主機的功能和優點，它能夠有效幫助中小企業降低營運管理成本，讓原本編制就不多的IT管理人員無須再費心建立Site-to-Site VPN安全性通道，或是採用昂貴的Express Route專線費用，也不必為了方便管理而指派公用IP位址給VM虛擬主機，埋下遭受網際網路惡意使用者攻擊的風險。同時，微軟官方也已經預告Azure Bastion堡壘主機的未來功能藍圖，包括與Azure Active Directory整合，達成SSO使用者單一帳號登入和多因素身分驗證，以及加入遠端連線管理的錄影功能，方便管理者審核連線以及使用者操作行為。

＜本文作者：王偉任，Microsoft MVP及VMware vExpert。早期主要研究Linux/FreeBSD各項整合應用，目前則專注於Microsoft及VMware虛擬化技術及混合雲運作架構，部落格weithenn.org。＞