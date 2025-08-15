凱鈿攜手 Felo 打造 AI Agent 生態圈

隨著AI Agent（AI代理）快速發展，KDAN凱鈿宣布與創新AI搜尋引擎Felo簽訂策略合作協議，展開深度技術整合。首波合作成果預計於Q4登場，將凱鈿自研的AI智能文件處理解決方案ComIDP上架Felo Agent Store，同時雙方將啟動合作銷售計畫，積極拓展全球AI Agent生態系版圖。

AI Agent的關鍵優勢在於具備自主規劃與多任務整合能力，已逐步改變以單一功能為主的傳統AI應用模式。根據Gartner及Boston Consulting Group指出，預估到2028年將有高達33%的企業軟體應用納入AI Agent，並有15%的日常業務決策實現自動化，整體市場規模預計5年內超過500億美元，年複合成長率（CAGR）超過45%。

凱鈿創辦人兼董事長蘇柏州表示，此次與Felo的合作，代表凱鈿正式跨入全球AI Agent生態圈，後續也將陸續拓展與其他AI Agent Store的合作。凱鈿從軟體即服務（SaaS）到代理即服務（Agent as a Service，AaaS），提供更具彈性與擴展性的數位文件解決方案，落實敏捷市場策略。

凱鈿ComIDP成功導入AI Agent的核心優勢，在於實現「文件與數據的全自動化」。從文件上傳、AI智能解析、資料驗證，到串接企業內部系統（如ERP、CRM、RPA流程），全程可在單一環境中完成，讓企業流程更高效、安全且符合法規，並大幅降低人工操作與跨系統切換的風險。相較於ChatGPT、DeepSeek等AI服務，ComIDP聚焦於PDF深度解析與結構化輸出，且具靈活的端對端部署能力，特別適合金融、製造、政府等高安全需求的場景，可迅速從大量文件中自動擷取關鍵資訊，例如企業年報中的財務指標，有效解決AI導入過程中的流程斷點問題。

近期凱鈿受邀參與AI WAVE技術論壇，分享多項AI文件技術在企業實務中的應用成果，以智能文件處理為核心，整合AI模型與流程架構，協助企業提升自動化與資料應用效率。凱鈿產品暨策略長蘇俊欽表示，凱鈿ComIDP採自主開發，支援開放協定MCP（Model Context Protocol），除可擴充至AI Agent技術合作與MCP商城生態外，也支援私有化部署，靈活導入於企業不同情境，例如：供應鏈物流自動化、生產排程與庫存管理、金融保險合約審閱等，有效加速導入並提升整合效率。