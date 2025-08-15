AI 進入價值導向 Agentic AI 發展成關鍵

勤業眾信與叡揚資訊攜手舉辦「深耕生成式AI，前瞻布局Agentic AI未來」工作坊。隨著企業對生成式AI的應用從「產出資訊」邁向「驅動決策與行動」，新一代的AI應用邏輯正快速成形。其中，「代理型人工智慧」（Agentic AI）成為全球企業關注的焦點。根據勤業眾信（Deloitte）最新發表的《The State of Generative AI in the Enterprise Quarter Four Report》指出，逾半數（52%）企業已將Agentic AI視為提升組織靈活性與效率的關鍵技術。該技術預期將帶動AI應用從單點生成走向跨流程整合，並進一步推動企業組織與營運結構的重新設計。

叡揚資訊未來平台服務事業處資深經理林志峰指出，AI不只是強化效率的工具，更是未來企業執行架構的一部分。叡揚多年來深耕於AI解決方案與企業內部流程自動化領域，協助眾多企業打造以任務為核心、可擴充與可持續的AI應用架構，下一步的策略，便是希望協助企業從導入單點生成模型，進階到整合式任務代理人的轉型藍圖制定。

勤業眾信科技與轉型服務執行副總經理許梅君表示，正站在企業營運與技術創新的轉折點。Agentic AI不僅代表技術上的突破，更象徵企業如何從單一任務自動化，走向具備目標導向與自主回饋能力的智能系統。未來的競爭力將不再只是部署工具的速度，而是組織是否具備與AI協作並讓AI參與思考與決策過程的能力。這將促使企業重新思考權責分工、人機協作機制與治理結構，企業領導者需要重新審視流程的設計方式與AI的治理模式，才能真正釋放其潛力，創造最大商業價值與競爭力。

勤業眾信科技與轉型服務協理解忠翰說明，全球生成式AI正從模型開發階段進入以價值為導向的落地實踐期，Agentic AI是其中最具變革性的進程之一。當AI能主動理解目標、規畫行動並因應變化調整策略，企業的營運邏輯將徹底重構。2025年將是企業從「試點應用」邁向「全面部署」的關鍵年份，而能否搭建好任務導向與資源協同的AI架構，將決定數位轉型的深度與廣度，將直接影響企業的數位敏捷度與競爭優勢。

本次工作坊亦設有兩大站點，在「邁向AI轉型前的第一步」站點中，勤業眾信強調AI導入應從組織戰略與治理設計出發，包含任務流程盤點、資料成熟度評估、跨部門協作機制建置與AI風險控管，透過模擬範例與實務輔導經驗，展示企業應如何建立具備持續演化能力的AI導入策略，並將AI從工具推進為企業策略資產。

另外於「企業AI實際場景應用案例」站點，叡揚資訊以實際案例展示AI如何主動承接任務、拆解流程、調用多模組系統並完成任務回饋，展現AI Agent作為任務執行者的全貌。透過包括自動派工、法務文件審閱、知識搜尋等場景模擬，展示有效減輕人工作業負擔並提升整體營運反應速度。透過此互動體驗，企業可更清楚理解導入AI Agent所需的技術條件與組織準備事項，進一步思考自身的轉型機會。

生成式AI的下一階段，已從模型演進走向行動智能。而Agentic AI的真正價值，正體現在它能為企業打造一個能理解目標、主動行動、持續學習並回饋優化的智慧工作夥伴。透過產業與技術的共同對話，企業得以更全面地審視未來營運模式的可能性，並為下一波的轉型與競爭優勢打下堅實基礎。