圓展發表智慧工廠 AI 客製化軟硬體整合服務

圓展科技首度參加2025台北國際自動化工業大展（Automation Taipei），將展出以「多元產線彈性整合」為核心的智慧工廠服務，展現其進軍智慧製造的決心。圓展結合頂尖AI影像識別與系統控制技術，提供全方位、多元化的自動化系統整合解決方案，推動產業智慧升級與創新發展。

圓展長期深耕影像處理、AI分析與控制系統應用，藉助其技術優勢，整合並運用於自動組裝、視覺檢測、物料搬運等關鍵製程節點，成功將其技術優勢從教育、醫療與會議市場的技術延伸至智慧製造場域。圓展實現產線的智慧監控與自動化品質檢測，並賦予高度靈活性以應對少量多樣及快速變動的市場需求，打造更安全、高效的智慧環境。

本次將針對物流倉儲、科技製造及傳統製造業等場域，推出多元自動化模組設備，展出包含整合機械手臂的PLC控制平台、自動鎖附模組、AI視覺瑕疵檢測系統與視覺自動堆高機等解決方案，透過智慧學習，提供快速導入、彈性擴充與生產數據回饋，助力企業優化生產效率、穩定產品品質並降低人力成本。

針對多數工廠在自動化轉型中面臨的工序複雜、人力成本高、系統不互通等挑戰，圓展以自身豐富的工廠自動化經驗為基礎，提供「顧問諮詢、客製設計、軟硬整合到維護支援」的一站式智慧工廠導入流程，量身打造多樣化產線整合服務，透過模組整合與數據驅動管理，達成高效導入、即時監測、穩定品質的智慧製造目標。