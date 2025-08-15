F5 擴展 AI 驅動的 XOps 自動化與客製化功能

全新AI助理內建「iRules程式碼產生功能」，強化F5 ADSP，加速應用交付與資安管理。

F5全球應用與API交付及資安領導品牌，推出多項新工具，協助跨部門XOps團隊簡化在混合雲、多雲及AI應用環境中的複雜管理挑戰。全新的F5 AI助理整合於F5 BIG-IP、F5 NGINX One以及F5 Distributed Cloud Services，透過單一自然語言介面，統一使用者體驗，全面升級F5 Application Delivery and Security Platform（ADSP）。AI助理的新功能「iRules程式碼產生」，提供具擴展性且自動化的解決方案，無論使用者技術層級為何，皆可依據特定環境快速客製與編寫iRules程式。

隨著企業加速導入分散式應用及AI解決方案，營運團隊面臨的挑戰是如何簡化工作流程，同時應對快速變化的數位生態。F5 AI助理結合iRules程式碼產生技術，協助企業更輕鬆設定系統、最佳化流程，並釋放編程彈性，大幅提升企業的應用與資安管理效率。

F5首席創新長Kunal Anand表示，長久以來iRules的可編程化是重要優勢。現在讓這項強大能力變得即時可用。透過AI助理，任何操作人員只需以自然語言可即時產生或解釋iRules，能夠更快速、有效率地應對應用變更或資安事件，確保防護策略能跟上業務變化的腳步。

從客製iRules到強化安全防護，F5 AI助理正在全面轉型應用交付與資安工作流程。接下來幾個月內，F5將持續升級ADSP的AI功能，提供XOps團隊更多自主決策能力、更完善的威脅情報與安全分析。這些進展仰賴F5 AI Data Fabric不斷進化的資料標記與專用模型訓練能力，幫助企業更快速部署AI應用與新功能，減少營運瓶頸。

F5 AI助理是XOps團隊不可或缺的好幫手，能有效降低營運負擔、提升決策品質。AI助理可將即時、專業的知識直接整合至企業現有工具中，把繁複流程轉化為具體可行的指引，適用於多種角色與部門：

DevOps：透過導入具情境感知的智慧技術，有效降低查資料的時間成本，加速設定微調與API部署等日常工作流程，全面推動創新。

SecOps：利用AI驅動的洞察，快速識別並優先處理關鍵風險，降低誤報率，自動強化安全設定。

NetOps：透過即時分析，提升流量管理與應用交付的可靠性與擴充性。

Platform Ops：在多樣化環境中推動一致性與效率，透過自動化工作流程降低錯誤率，簡化安全與交付任務。

CISOs：掌握應用層漏洞與潛在商業風險，幫助團隊做出更準確、快速且一致的資安決策。

F5的iRules是高度彈性的腳本工具，可用於調整流量行為、最佳化路由設定，並解決基本功能無法應對的需求。iRules協助使用者能對應用交付與資安環境做出精準微調，提供業界難以比擬的靈活性。超過85%的F5 BIG-IP客戶依賴iRules來客製化其環境，因此快速且精確地建立與優化iRules的需求越來越重要。

F5 AI助理結合iRules程式碼產生功能，有效解決iRules管理中最具挑戰性的環節，提升準確度的同時減少人工負擔，加速IT團隊做出更快速且更精準的決策。F5 AI助理可透過自然語言介面，自動產生經驗證的iRules，從自動化工作流程到取代人工程序，全面提升操作效率、擴充性與創新彈性。此外，F5 AI助理也能說明iRules的組成、邏輯與功能，協助XOps團隊深入了解手動與AI產生的規則運作狀況。

