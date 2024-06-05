金士頓「衝破極限」賽車主題展間

金士頓以「金士頓：衝破極限」賽車場主題，強勢登場2024台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）。透過將旗下產品陣容化身成頂尖車手，並結合公路賽道和Pit Stop維修站等賽車元素，打造出一個展現金士頓產品強大效能、極致速度和絕佳穩定性的沉浸式展間。此外，更全球首度曝光Kingston FURY Renegade DDR5 RGB限量款記憶體、CAMM 2記憶體等多款高階新品，同時展示藉由搭載金士頓解決方案的AI電腦，驅動無人賽車的應用實例，展現品牌不可撼動的領導地位與創新實力。

金士頓亞太區業務行銷暨事業發展副總經理吳志恒表示，AI革命性的影響以及多元的應用，包括：機器學習、雲端和邊緣運算、與生成式AI，已經徹底改變整個產業的格局發展，激發了市場對解鎖人工智慧潛力的渴望。在2024年台北國際電腦展上，金士頓非常榮幸透過賽車主題展示間，全球首度揭露多款高階記憶體與固態硬碟，展現金士頓產品如何滿足市場針對高容量、高效能解決方案的強勁需求。金士頓持續致力提供最頂尖卓越的產品陣容，不斷突破科技疆界、『衝破極限』。

在「金士頓：衝破極限」展間裡，金士頓將「效能」、「速度」、「穩定性」等三大產品優勢，融入以賽車為靈感所打造的空間，全球首次公開多款高階新品。

賽道王者：金士頓透過AI繪圖將旗下六大產品線化身為頂尖車手，各自展現其獨特的優勢與特色，打造一支滿足電競娛樂、內容創作、企業應用、加密儲存等多元需求的菁英車隊。

極速FURY：透過公路賽道來體現Kingston FURY電競系列的極速快感，以Kingston FURY Renegade DDR5 RGB限量款記憶體與Renegade固態硬碟，驅動Cooler Master DYN X 動態賽車模擬器，實現彷若置身真實賽道中、沉浸感十足的飆速體驗。正如賽車需經過精準調校以達到最佳性能，此次首度展示的全新CAMM2標準製程Kingston FURY Impact DDR5記憶體，在降低體積與功耗的同時，大幅提升容量與速度，為電競筆電、行動工作站提供風馳電掣般的暢快表現。

賦能AI：「維修站」是賽車利用蒐集到的數據，進行調校和優化車身性能的地方。金士頓以此為靈感，打造「賦能AI」區展示品牌的AI應用解決方案。此次，特別邀請陽明交大方程式賽車隊展示團隊的無人賽車，並搭配以金士頓、AMD和ASUS解決方案所驅動的AI電腦。憑藉Kingston FURY Renegade DDR5記憶體與尚未上市的PCIe 4.0 NVMe Gen 4x4 NVMe固態硬碟（產品代號Kenting Bay），為賽車的各個開發階段提供快速且順暢的AI運算，包括：初期的模擬環境測試、後續的大量數據分析和視覺化、到正式比賽中的即時調整以達到最佳車身性能。

此外，旗下Server Premier DDR5 RDIMM伺服器記憶體和DC600M企業級固態硬碟以高效率、低延遲的優勢，滿足AI運算對儲存容量與效能的需求。隨著AI在各行各業的蓬勃發展，金士頓記憶體和儲存解決方案不斷賦能與驅動AI科技的成長。在邁向未來的每一步，Kingston與您同行。