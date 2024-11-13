物聯網安全再掀關注熱潮　高峰論壇嘉賓雲集熱烈成功

第七屆「物聯網安全高峰論壇」今日在台北熱烈開展，吸引了產業界眾多資訊安全與物聯網專業人士踴躍參加。今年論壇以「唯有零信任，才有可信賴」為主題，深入探討生成式AI與Edge AI快速發展下，物聯網資安面臨的挑戰與機會，並著重於最新防禦技術和解決方案。現場互動踴躍，氣氛相當熱烈，展現了產官學各界對物聯網資安議題的高度重視與熱情。

堂堂邁入第七屆的「物聯網安全高峰論壇」今日在台北熱烈開展，由城邦媒體集團旗下的新電子科技雜誌、新通訊元件雜誌及網管人雜誌聯合主辦，吸引了產業界眾多資訊安全與物聯網專業人士踴躍參加。今年論壇以「唯有零信任，才有可信賴」為主題，深入探討生成式AI與Edge AI快速發展下，物聯網資安面臨的挑戰與機會，並著重於最新防禦技術和解決方案。

數位發展部黃彥男部長特別為大會錄製影片致詞，分享政府在數位經濟發展中的資安政策推動方向，並強調物聯網安全在推動AI時代數位經濟中的重要性。黃部長指出，政府正積極建構AI與資安產業生態系，推出相關政策及資源，成立專門的檢測實驗室並接軌國際規範，為產業建立更強大的數位防護網。

數位發展部部長黃彥男，在第七屆物聯網安全高峰論壇的致詞中強調，物聯網安全是台灣在AI時代發展數位經濟的重要基礎。

今日上午的專題演講，由數位產業發展署新興跨域組的杜欣怡簡正發表「從零信任到可信賴：引領台灣邁向資安新高度」，內容探討如何透過強化資安架構，讓台灣產業在全球競爭中立於不敗之地，獲得現場熱烈掌聲。隨後，英飛凌的鄭力仁經理、SGS旗下Brightsight的張凱帆營運長、伊諾瓦科技的萬述寧總經理及工研院資通所的黃維中副所長也分別針對硬體安全晶片防護、物聯網安全認證、CMMC法規、後量子加密等議題進行深入分享，讓與會者對物聯網資安有了更全面的了解。

在總結上午議程的「領袖座談」環節中，由新電子科技雜誌、新通訊元件雜誌及網管人雜誌社長王智弘主持，資策會資安所高傳凱副所長、伊諾瓦科技萬述寧總經理，以及工研院資通所黃維中副所長共同參與，並開放聽眾透過手機即時提問，現場互動踴躍，氣氛相當熱烈，展現了產官學界對物聯網資安議題的高度重視與熱情。

由左至右分別是伊諾瓦科技總經理萬述寧、台灣物聯網產業技術協會副秘書長楊櫻姿、資策會軟體技術研究院院長蒙以亨、新電子/新通訊/網管人雜誌社長王智弘、數位產業發展署新興跨域組簡正杜欣怡、工研院資通所副所長黃維中、台灣先進車用技術發展協會秘書長沈舉三、SGS旗下Brightsight營運長張凱帆、英飛凌安全互聯系統事業部行銷經理鄭力仁

資策會軟體技術研究院蒙以亨院長、台灣先進車用技術發展協會(TADA)沈舉三秘書長、台灣物聯網產業技術協會(TwIoTA)楊櫻姿副秘書長等佳賓，今日上午也特地蒞臨並參與大會貴賓合影留念。

主辦單位王智弘社長表示，此次論壇感謝多個協辦單位的支持，包括財團法人人工智慧科技基金會(AIF)、台灣雲端物聯網產業協會(CIAT)、社團法人台灣E化資安分析管理協會(Esam)、財團法人資訊工業策進會-軟體技術研究院、國際半導體協會(SEMI)、經濟部產業發展署智慧電子產業計畫推動辦公室(SIPO)、台灣先進車用技術發展協會(TADA)、台灣資通產業標準協會(TAICS)、台灣安全設備與服務產業協會(TSSIA)、台灣數位安全聯盟(TWCSA)、台灣物聯網產業技術協會(TwIoTA)、社團法人台灣資訊安全協會(TWISA)等，共十二個協辦單位，並有ENOVA伊諾瓦科技、Infineon英飛凌科技、SGS旗下的Brightsight、必維國際檢驗集團、DEKRA德凱集團與其旗下OnwardSecurity安華聯網、IAR Systems愛亞系統、KEYSIGHT是德科技、ST意法半導體、TÜV NORD Taiwan台灣德國北德技術監護顧問、台灣德國萊因技術監護顧問、Thales台灣達利思，以及IKV銓安智慧科技等產業合作夥伴共襄盛舉，共同推動物聯網安全技術的進步。

今日論壇期間，除了20多場技術演講，現場也有多家合作夥伴企業展示最新技術方案，提供與會者實際體驗與交流的機會，讓活動更具豐富性與實用性。此次高峰論壇的成功舉辦，不僅充分顯示出台灣物聯網安全領域的蓬勃熱絡與技術活躍，透過專題演講、技術展示及專家討論，更可望協助與會者成功建構零信任架構環境，以強大的資安韌性和數位韌性在AI時代贏得商機。