逸盈科技代理 Horizon3.ai　推廣自動化資安弱點驗證平台 NodeZero

逸盈科技Netfos宣布，正式成為自動化資安弱點驗證的Horizon3.ai的台灣區代理商，在台灣提供先進的資安驗證與風險暴露管理方案。透過此次合作，逸盈科技將推廣Horizon3.ai的NodeZero攻擊性安全平台，協助企業以攻擊方視角主動驗證防禦效果，強化資安韌性，抵禦不斷演變的網路威脅。

Horizon3.ai匯聚了美國特種部隊、美國國家安全局和網路安全產業的資深人士。從攻擊方的視角幫助企業優先考慮防禦措施。我們由國家級道德駭客組成的團隊，透過自主滲透測試和紅隊行動，不斷識別新的攻擊媒介，並利用集體智慧來改進我們的產品，增強客戶的安全性。Horizon3.ai成立於2019年，總部位於加州舊金山，100%美國製造。

Horizon3.ai的NodeZero自動化資安弱點驗證平台整合威脅偵測、自主滲透測試、第三方風險管理，以及全面的治理、風險與合規（GRC）洞察。該平台能主動識別與修復可利用漏洞，並透過NodeZero Tripwires技術部署策略性欺騙與威脅偵測機制，協助組織持續驗證防禦成效。

逸盈科技攜手合作讓Horizon3.ai的創新技術正式引入台灣市場，企業可安全地執行真實攻擊模擬，以驗證可利用性與防禦效能，而不會對營運造成中斷。這項合作也讓NodeZero平台首次向台灣的合作夥伴廣泛開放，協助各個產業滿足安全態勢驗證、風險降低及合規要求。