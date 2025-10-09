Synology 推出 DiskStation Manager 7.3

Synology群暉科技宣布推出DiskStation Manager 7.3（DSM），將提升儲存效率、強化安全性與可靠性，並帶來全新的生產力功能。

Synology系統事業群總監許智程表示，隨著資料量快速成長，需要更先進的解決方案來管理、存取，才能發揮資料最大的價值，DSM 7.3提供了安全、可靠且支援轉型的平台，協助客戶因應不斷變化的資料管理挑戰。

Synology Tiering會根據檔案存取頻率與行為，自動在不同儲存層級間移動檔案，將常用的「熱」資料保留在高效能儲存空間，較少存取的「冷」資料則移至具成本效益的儲存空間。使用者亦可依據修改時間或存取頻率自訂分層策略，精準規範資料移動的時機與方式。

不只提升效率，安全性一直是DSM開發的首要考量。過去12個月內，DSM已主動推出超過50項安全性更新。在DSM 7.3中，安全性進一步升級，採用業界公認的風險指標（包含KEV、EPSS與LEV），以提升威脅優先排序與防護能力。

Synology Office Suite也迎來了重大升級，以滿足日益增長的協作需求。Synology Drive推出共用標籤、便利的檔案請求，以及檔案鎖定功能，避免同時共編、導致衝突。同時，MailPlus進一步強化安全性，新增郵件審核功能，並加入網域共用功能，讓多個站點或伺服器能以同一網域協同運作，簡化跨據點管理。

自2025年8月推出以來，Synology AI Console已部署於超過43萬台Synology系統，讓各企業能在地端環境中，展開由驅動的協作與管理。在DSM 7.3中，Synology AI Console進一步新增自訂資料遮罩與過濾功能，讓用戶傳送資料至第三方服務商之前，於本地端保護敏感資訊，提升安全性與可靠性。

此外，Synology AI Console未來將支援所有OpenAI相容API，讓企業能夠無縫整合私有基礎架構，並在完全掌控資料隱私與安全的前提下，靈活部署服務。

Synology致力於提供穩定且高效能的儲存系統，並持續以嚴謹的硬體與軟體驗證作為開發核心。因此，Synology硬碟搭配第三方驗證計畫，可確保在DSM中提供最高等級的可靠性。

Synology目前正與硬碟製造商合作，擴大經認證的硬碟相容性清單，為使用者帶來更多可靠選擇。同時，2025年推出的DiskStation Plus、Value與J系列機種在搭載DSM 7.3時，將支援安裝與建立第三方硬碟儲存集區，提供使用者更大的彈性。