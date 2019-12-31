科學園區智慧蛻變　躍升世界品牌

科技部舉辦智慧園區推動成果發表會，展示科學園區首度導入智慧化設施與服務四年之蛻變成果，以交通、水電、節能、環境永續、急救災及發展數據應用六大構面，榮獲國際安全獎（ISA）、APEC能源智慧社區（ESCI）智慧運輸金獎，及入圍亞太區智慧城市獎（IDC）等國際獎項及國內專利肯定，重新塑造我國科學園區成功模式轉型智慧形象，推升科學園區為世界品牌。

因應園區發展需求，科技部擘劃四年「運用ICT技術發展智慧園區計畫」，以智慧交通、智慧永續、智慧治理為發展主軸，首度導入6大智慧化服務與設施，推動科學園區設施與服務智慧化，協助我國三大科學園區解決交通壅塞、環境永續、災防與管理等問題，提升維運與服務效能。

因應全球供應鏈的競合，近年來國外廠商及台商返台投資屢創新高，竹科為提升土地利用規劃及服務效能，建構良好環境，創建3D GIS系統，整合土地、設施、交通、安全管理等跨組系統平台，簡化查詢辦理流程，提升服務效能，有效協助招商引資及加速廠商進駐，竹科今年前10個月已有40家新廠商進駐。

中科運用智慧科技進行智慧污水管理，包括生物急毒性及截點水質自動監測、智慧預警及電量監控、智慧管理平台整合資訊、導入客製化水情機器人等，以水質異常即時預警處理及設備異常預警修護，避免因污水廠處理效能受影響或重要設備故障，造成廠商須配合減排或停排導致重大營運損失，確保24小時污水廠放流水質符合國家放流水標準及比環評承諾加嚴標準，打造廠商安心投資環境。

南科建置智慧防救災系統，介接園區跨單位資料庫及建置三維化學品資料庫，整合防救災資訊，導入無人機巡檢及可攜式質譜儀，以三維視覺化方式迅速提供完整的消防救災需求化學品、室內圖資等資訊，保障救災人員安全，提升災前預防措施，加速救災決策。

未來三大科學園區將持續導入或運用前瞻科技，推動科學園區智慧化與創新轉型發展，協助高科技產業持續成長，且希望能以我國推動智慧園區的經驗，協助其他國家促進更多的智慧應用實例，帶動整體產業持續成長、進步。