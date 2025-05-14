AI 應用實體化、資安韌性、邊緣 AI 與永續設計成科技產品主流

COMPUTEX官方獎項Best Choice Award（BC Award）公布9個金獎、30個類別獎，以及6個科技永續特別獎等共45個獎項。得獎廠商包括：研揚、宏碁、研華、艾法、祥碩、華碩、義隆、鈺創、正文、技嘉、數位無限軟體、英特爾、聯發科技、微星、輝達、群聯、瑞昱、十銓、杜浦、精聯、中美萬泰等公司（依照公司英文名稱字母排序）。

TCA表示，受惠於半導體製程不斷提升，全球科技產業持續加速創新，生成式AI（GenAI）、邊緣運算（Edge AI）、資安韌性（Cybersecurity Resilience）及永續科技（Sustainable Technology）成為市場主軸，BC Award得獎產品也充分展現AI應用落地與產業數位轉型趨勢。年度大獎將於5月 20 日開幕典禮中揭曉，並由出席的政府最高首長頒獎。BC Award得獎產品將於南港展覽館2館4樓廊廳展出，所有獲獎產品說明與得獎理由，將在Best Choice Award官方網站公布。

呼應今年COMPUTEX「AI NEXT」的展會定位，本屆得獎產品中有超過六成聚焦於AI應用，展現AI驅動產業創新的多元樣貌。 Precedence Research 研究報告指出，2025年全球AI市場規模預估為7,575.8億美元，2034年將成長至3.68兆美元，年複合成長率（CAGR）為19.2%。

大型生成式AI系統持續突破效能極限。新一代高效能AI伺服器平台，透過大規模GPU互聯與液體冷卻技術，大幅提升大型語言模型（LLMs）推論與訓練速度，同時實現資料中心節能減碳，符合全球對高效能運算（HPC）與環境永續的雙重需求。

邊緣AI技術崛起，帶動低功耗、高效能且多模態支援的晶片設計，不僅強化IoT與工業自動化應用，亦有效降低數據傳輸成本、提升即時性與隱私保護，成為智慧城市、智慧製造及智慧醫療等領域的關鍵推手。而邊緣AI運算平台，搭載先進AI推理模組與多感測器整合技術，支援ADAS智慧輔助駕駛、智慧農業、物流自動化及AMR自主移動機器人，助力交通運輸、農業與製造業實現智慧升級。

面對網路攻擊日益頻繁，資安防護從單點防禦邁向全方位威脅預防。同時，資安產品亦加速國際布局，提供在地化威脅分析與客製化防護，協助企業強化跨國營運的資訊安全韌性，因應日益嚴峻的供應鏈資安挑戰。以得獎產品杜浦數位安全ThreatVision 威脅情資平台為例，整合即時威脅偵測、入侵指標（IoCs）監控、漏洞管理與暗網情資分析，建構橫跨防禦、偵測、回應及合規（GRC）的一體化資安解決方案。

在全球碳中和（Net Zero）與ESG指標驅動下，科技產品設計積極導入循環材料與節能技術。例如十銓的T-FORCE環保電競光效記憶體、宏碁的TravelMate P6 14 AI商用 Copilot+ PC等，展現了廣泛應用PCR塑膠、回收鋁材及生物基材料（如牡蠣來源材料），並透過無紙化包裝、雷雕取代印刷工藝，降低產品全生命週期碳排放。

Best Choice Award 2025展現科技產業的創新動能與永續責任，得獎產品將於COMPUTEX TAIPEI展期內完整亮相（南港展覽館2館4樓廊廳），邀請全球業界人士共襄盛舉，共同見證科技轉型與綠色未來的力量。