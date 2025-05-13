以AI Expert為基石　打造自動化網路平台

數位轉型促使用戶端裝置的多樣化、遠端辦公普及、雲端架構的混合化與攻擊面持續擴大，如何確保企業網路架構的可用性、安全性與管理效率，已成為當前IT管理者重要課題。為了確保不同應用場景的網路體驗，Extreme Networks於2025年正式推出全新整合平台Extreme Platform ONE，藉由AI平台化、授權簡化與應用統一化，重構企業NetOps、SecOps的協作模式。

Extreme Networks亞太區首席技術顧問陳瑞建指出，ExtremeCloud系列產品雖持續提供多項應用，包括SD-WAN、Intuitive Insight、Orchestrator等技術，但隨著企業營運模式轉型，原有平台的功能逐漸難以應對多角色、多場域、多政策的營運與安全需求。因此，Extreme於2024年底正式提出Extreme Platform ONE，預計2025年7月開始提供，定位為一套可橫跨網路營運、資安管理與商業分析的整合平台，藉此簡化異質場域與角色協作的複雜度，並增進AI自動化能力。

平台化統整異質技術資料

過去Extreme以ExtremeCloud作為雲端管理平台，支援Cloud Enterprise、PaaS、Advanced Analytics等領域，完整涵蓋無線與有線技術、交換器、SD-WAN以及近年發展的Universal ZTNA（UZTNA）方案。

然而，這些應用往往分布於不同模組、各自擁有獨立的操作介面、資料庫與授權機制，使得跨平台整合與AI導入面臨挑戰。「即便都在同一個雲平台上，點進ExtremeCloud IQ、UZTNA或SD-WAN，每個操作畫面和使用體驗都是不同的」，陳瑞建指出，這樣的架構導致數據孤島化，成為AI無法全面運作的關鍵瓶頸。

陳瑞建表示，為徹底解決上述問題，Extreme推出Platform ONE，將AI Expert作為平台核心，實現AI即平台。陳瑞建說明，不同於過去僅綁定在ExtremeCloud IQ的Copilot授權，Platform ONE將AI能力內建於平台之中，任何應用模組預設皆可享有AI功能，無須再額外採購授權。

AI Expert具備多層級互動模式，從基本對話式互動、深層報表建構，到具備自主行為的AI Agent，都以自然語言介面與使用者互動。其支援超過130種語言，包含繁體中文與簡體中文，更能依使用者角色（網路、資安、商業）量身打造報表與建議。「這不是聊天機器人，而是專業助理，每一個Agent都有專精領域，能主動識別問題、自我學習，甚至互相溝通協作」，陳瑞建強調。

在資安應用場景中，Platform ONE整合了原本分立的ZTNA與NAC架構，提出UZTNA方案。不論是遠端使用者透過ZTNA連線，或是辦公室內部設備透過NAC控管，皆可透過同一個平台、同一套報表與AI分析機制來操作與維運。

此外，Extreme與Zebra合作，推出Extreme Intuitive Insights，為Zebra的Handheld裝置裝載Agent，將使用端的連線品質、故障行為傳回平台分析。藉由AI輔助判斷是應用問題、網路干擾還是裝置異常，極大化提升MTTR表現，也讓平台具備用戶端觀點的分析視角，而非僅依賴傳統網路指標。

不同於競爭對手僅提供公有雲方案，Extreme早在ExtremeCloud IQ時代便支援地端私有部署（Cloud Edge）、公有雲，或Hybrid架構，讓企業可依照自身需求與法規選擇適合的運算與儲存模式。「AI的能力，來自雲端的算力，沒有雲就沒有AI。即使你要地端部署，我們也能協助建構Cluster架構的AI平台」，陳瑞建表示。

Platform ONE的特色，在於打破傳統網管平台僅針對IT人員設計的限制，改以Composable Workspace設計介面。根據登入者身分，可呈現不同功能模組與報表內容。陳瑞建透露，接下來Extreme更計畫簡化繁雜的授權架構，讓客戶可導入Universal License、整合產品SKU，並提供AI輔助工具自動整理過往採購紀錄與未來預估BOM報表，解決企業長期以來在續約、授權對帳上的痛點。

AI Agent維運減少人力負擔

Extreme Platform ONE平台獨特之處在於可建構AI Agent運行環境，依據不同角色自動進行背景監控、學習環境狀況、建議設定調整，並於使用者授權後執行。Agent之間能互相溝通，記憶使用歷程，根據不同客戶環境產生個性化成長，「這讓AI不再只是輔助工具，而是真正融入企業運作流程中的智慧助理。」陳瑞建說。

前述提到的AI Expert，可實現三種不同層級的AI應用模式，提供主動式的異常偵測、根因分析與智慧化建議。Platform ONE平台可即時偵測有線與無線網路的效能異常，並以使用者體驗品質指數為指標，持續監控終端使用者的實際網路感受。

Extreme Networks亞太區首席技術顧問陳瑞建指出，Extreme Platform ONE不僅解決企業面臨IT複雜性與協作挑戰，更引領IT維運從傳統工具邁向智慧化協作平台。

Extreme引進的AI Agent架構，即是運用AI Expert來實現。這些AI Agent不只是單一任務導向的自動化機器，而是具備智慧決策與互動能力的數位同事。每個Agent可針對特定任務（例如無線頻譜管理、資安事件分析、設備配置或採購契約管理）進行獨立執行，並能與其他Agent互動、共享記憶與情境資訊。例如，當網路效能異常時，AI Agent能主動偵測、判斷可能根因、檢視過往相似事件並提出修正建議，甚至在必要時自動執行修正動作，並通知相關人員確認，達成真正的人機協作。

陳瑞建強調，Extreme所提出的AI Agent，主要是依據企業自有資料庫進行訓練與推理，具備可追溯、可調整的運作基礎，符合企業在治理與合規方面的要求。因此可說是從網路設備管理、資安政策制定，到商務決策輔助，每一個環節都可藉由AI Expert強化效率、降低風險並提升整體營運價值。