VicOne xAurient 汽車威脅情報平台正式亮相

VicOne新產品xAurient上市，這款全新的汽車威脅情報平台以獨特的方式實現威脅應對流程的簡化，針對車廠（OEM）或是一階供應商（Tier 1）各自的製造環境，量身打造所需的前期威脅情報。xAurient深入揭露新興威脅的運作方式與動機，提供對攻擊路徑的精準洞察，並採取主動、優先處理的對策，為每個客戶確保軟體定義車輛（SDV）的產品安全。

VicOne的全新xAurient能夠定義精準的攻擊路徑，並提供所需的威脅研究服務，以高效率與高效能保護汽車產品安全，大幅超越過去零散地蒐集威脅數據的方式。車廠的產品網路安全團隊因此能專注於當下任務：在設計新一代汽車專案時制定最佳風險處理方案、針對當前威脅進行產品安全評估，以及評估供應鏈合作夥伴的資安水準。

VicOne xAurient汽車威脅情報平台具備開放式介面，可輕鬆擴展以滿足營運需求，並提供量身訂製的風險緩解策略，直擊威脅根源。

以VicOne豐富實戰經驗的網路威脅研究實驗室作為技術基礎，從數千個隱藏於TOR/Onion暗網的來源中收集數據；加上其AI代理系統結合積累30年的威脅情報經驗，可快速從社群媒體及公開網路取得所需資訊。xAurient能夠更進一步針對特定車廠的風險情境，透過AI驅動的自動建構或是可自訂的產品資安風險配置，自動辨識並優先處理最關鍵的風險。

xAurient以開放介面的設計來實現無縫擴展性，利於與車廠既有的入侵偵測系統（IDS）、車輛管理系統（VMS）及車輛資安營運中心（VSOC）平台整合使用。汽車製造商亦可將VicOne這個新的解決方案當作獨立平台使用，縮短回應時間並強化客製化的防禦措施。

xAurient從暗網收集數據，以及其AI代理系統能快速從社群媒體及公開網路取得所需資訊，並提供主動、優先處理的對策，為每個客戶確保SDV的產品安全。

VicOne執行長鄭奕立表示，設計推出xAurient就是希望能夠大幅簡化OEM與供應商客戶的威脅應對流程。這項新的解決方案讓車廠面對新興威脅時，不僅能更有效與迅速地採取行動，還能降低人力負擔。xAurient引導車廠採取具有實質意義的行動，全面提升產品網路安全性並提供持續監控，確保針對其需求提供的長期防護。