製造業供應鏈布局重組　資服產業迎海外商機與挑戰

資策會產業情報研究所（MIC）舉辦第38屆MIC FORUM Spring《AI無界AI Boundless》研討會，發布資訊服務產業趨勢，產業顧問張家維表示，美國川普政府的對等關稅政策影響以全球製造業首當其衝，初期對資服產業並無直接影響，然而製造業是我國資服產業的重要客戶，根據MIC統計，我國超過三分之一的資服業者主力客戶是製造業者，當製造業面臨產業劇烈變動，將影響對資訊服務的投資。除此，已有許多製造業者在討論是否重新布局在全球生產基地，尤其是赴美生產，然而生產線建立包含上下游產業夥伴的共同遷移之外，更需要各類資訊系統的協作，因此，是否跟進海外市場布局，將考驗臺灣資服業者的調度能力，同時帶來拓展國際市場的新契機。

資策會MIC表示，雖然資服產業受到對等關稅政策波及，然而預期2025年整體資服營收仍為緩步向上，主要是企業營運型態的轉變、數位與淨零轉型的趨勢推動、製造業全球供應鏈體系重新布局的壓力，以及AI新興應用落地等因素的支持。產業顧問張家維表示，面對全球製造業的挪移，資服業者應探索如何有效的協助製造業，透過新興科技提升營運效率與降低全球運籌的複雜度。

資策會MIC表示，從生產線維運來看，如何結合AI、機器人、產線設備共同協作，打造靈活調度且高度智慧化的產線，是未來新世代生產線的關鍵；從運籌系統來看，資服業者短期內可思考透過AI Agent、區塊鏈等新興技術協助企業用戶進行現況盤點，包括出口清單盤點、生產歷程追蹤，以及關稅影響試算；下一步協助用戶進行各類供應商的清點、替代性生產方案，以及運籌體系的模擬與優化；最後透過相關系統，協助用戶做到產業面或環境面的風險預警。

在技術發展上，AI Agent已成為顯學，隨著開源模型、框架與工具逐漸成熟，其效能相較閉源模型與工具的差距已逐漸縮小，進而吸引企業用戶更積極嘗試以生成式AI為基礎的智慧科技。在開源、閉源產品並存的市場，企業用戶導入生成式AI將更具彈性，資策會MIC產業顧問張家維表示，開源工具雖有性價比優點，然而客製化、訓練、維運、優化、資安管理等需要具備足夠的專業能量，而多數企業欠缺專業AI研發管理人才，將凸顯資服業者在開源體系的重要性，無論是模型選擇、系統規劃、資安環境設計，或資料治理，都更需要系統整合業者投入，也成為資服業者在AI世代的重要商機。