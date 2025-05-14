Check Point Software 以 AI 驅動網路安全　應對高度互聯世界威脅趨勢

Check Point Software公布2025年網路安全報告、首度推出的AI安全報告以及威脅情資報告重點洞察，三份報告皆由其威脅情報部門Check Point Research發布，深入探討AI時代高度互聯世界面臨的網路威脅。由亞太及日本區資安長（CISO）Jayant Dave與亞太及日本區資安系統工程主管Bisham Kishnani於Check Point Engage大會上，從技術層面全面剖析Check Point的AI資安防護策略，展現其持續引領AI時代網路安全發展的前瞻視野與技術實力。

隨著數位世界持續演變，對組織的威脅變得更加複雜、普遍且具破壞性。2025年網路安全報告指出，全球資安情勢日益嚴峻，五大威脅趨勢正迎面而來。首先是網路戰升溫，虛假訊息與駭客行動頻繁發生，AI更加速了虛假訊息與影響力行動的擴散；其次，勒索軟體手法演變為資料外洩勒索；第三，資訊竊取惡意程式劇增，針對BYOD裝置竊取企業存取憑證；另外，邊緣設備漏洞遭利用作為滲透企業網路的跳板；最後，雲端環境管理複雜亦恐導致組織暴露於風險之中。

亞太及日本區資安系統工程主管Bisham Kishnani表示，在高度互聯的世界中，竊資攻擊劇增了 58%，顯示網路生態系統日趨成熟。隨著AI持續演進，從操弄虛假訊息到深偽影片，生成式AI更被用來加速網路攻擊、竊取金錢甚至操控輿論。建議組織應聚焦於『韌性』，透過完善的事件應變計畫與持續監控，做好因應持續性威脅的準備。

亞太及日本區資安長Jayant Dave說明，孤立的安全解決方案為組織帶來安全與營運上的挑戰，採用混合環境已是不可避免的趨勢，而網路犯罪分子迅速採用AI技術，更進一步重塑威脅局勢。無論是組織或個人，亟需運用AI這項同時具攻擊力與防禦力的技術，因應錯綜複雜的資安威脅。資安團隊更必須將AI融入防禦策略，跟上攻擊者的腳步。Check Point將持續透過AI驅動與雲端交付的解決方案，幫助組織打造具備AI認知（AI-aware）的網路安全架構。

儘管AI正在重塑各行各業，同時也帶來風險，特別是在數位世界中模糊了真實與虛假間的界線。Check Point最新發布的《AI安全報告》揭示信任流失最為明顯的四大核心領域：

以AI強化的冒充與社交工程攻擊：攻擊者利用AI生成真實且即時的釣魚電子郵件、語音偽造和深偽影片。

LLM資料中毒與虛假訊息：攻擊者操控AI訓練資料，扭曲產出結果。

利用AI建立惡意軟體與挖掘資料：網路犯罪份子利用AI設計並優化惡意軟體，自動化DDoS攻擊，並精細化盜取的憑證。

AI模型的武器化與劫持：從被盜用的LLM帳戶到量身訂制的暗黑LLM（如FraudGPT和WormGPT），攻擊者突破安全防線，將AI商業化並作為暗網上駭客與詐騙的工具。

根據Check Point Research發布的威脅情資報告統計，過去六個月（2024年10月至2025年4月），台灣的組織每週平均遭受4,182次攻擊，與全球每個組織平均1,917次攻擊相比，台灣面臨的威脅更為嚴重。此外，在過去30天內，台灣87%的惡意檔案是透過電子郵件傳送。AI安全報告也指出，每月至少有51%的企業網路使用AI服務。然而，在企業裝置使用生成式AI服務的過程中，每80個提示中就有1個（1.25%）具有洩漏敏感資料的高度風險，且有7.5%的提示含有潛在敏感資訊。

為應對不斷變化的資安挑戰，組織應採取AI認知的網路安全架構，包括：