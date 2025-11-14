Arm Unlocked Taipei 2025　打造從雲端至邊緣的智慧運算未來

Arm全新技術AI領袖峰會Arm Unlocked，在歷經上海、首爾、深圳與東京等亞洲科技創新城市的精彩巡迴後，壓軸場於台北盛大舉行。該活動以「探索AI運算的未來」為主軸。論壇分別以「消費性電子」、「邊緣人工智慧」及「基礎設施」三大核心領域同步呈現，全天共有近30場精彩演說、技術探討與最佳實例分享，匯聚台灣科技產業菁英業交流互動，深入了解如何以Arm技術驅動高效且可擴展的AI平台，推動從雲端到邊緣的全方位AI創新。

Arm台灣總裁黃曉剛在活動開幕致詞時表示，在完整的資通訊產業鏈基礎下，台灣在AI浪潮擁有領先的產業地位，從半導體設計到裝置製造，皆位居全球AI發展的核心。2025年對Arm而言是具指標意義的一年，推出多款以AI為核心的創新技術，從邊緣運算到行動裝置，全面加速智慧化轉型。透過Arm Unlocked Taipei，我們期待與合作夥伴攜手，激發更多創新與協作，共同塑造AI驅動的未來。

這場盛會中，Arm多位高階資深主管連袂來台擔綱主講。其中，Arm資深副總裁暨物聯網事業部總經理 Paul Williamson在「邊緣人工智慧」的首場講座中，暢談邊緣人工智慧的未來商機，說明人們正在經歷一場由AI引領的運算革命。同時指出在未來三年，物聯網應用將加速發展，從智慧製造、智慧汽車到智慧醫療，邊緣人工智慧將成為主導技術，且需求呈現爆發性成長。

而在與生活密不可分的「消費性電子」主題中，Arm以系列議程深入探討Arm的終端產品藍圖，以最新發布的Arm Lumex CSS運算平台、SME2 AI加速技術為基礎，擴展其最新應用場景，並說明Arm如何支援裝置端人工智慧、沉浸式圖像處理與多模態作業系統環境，帶領聽眾深入了解Arm如何透過軟體導入與生態系合作，加速智慧行動裝置的演進，開啟未來消費電子實現創新里程碑。

隨著人工智慧的快速發展，資料中心運算的革新也正在發生，Arm透過論壇中的「基礎設施」議程，分享AI基礎設施的未來趨勢，並深入探討Neoverse CSS的早期模擬、模組化韌體、小晶片系統架構（CSA），及UCIe產業標準等內容。同時透過合作夥伴座談，深入了解Arm全面設計（Arm Total Design）如何加速客製化SoC的開發流程，實現更快速、更具彈性的AI基礎設施解決方案，並以創新技術引領趨勢。

此次活動除了三大議程演講，也設有AI應用展示區，結合來自Arm與合作夥伴的展示，聚焦於先進人工智慧與運算創新與前端技術。亮點包含：生成式AI照相體驗，搭載Armv9 CPU的Radxa Orion O6主機板，可進行物件偵測，並透過Gemma2-2B大型語言模型根據偵測到的物件生成影像，並列印生成的照片做為個人化紀念品；AI瑜珈教練，結合BlazePose與大型語言模型可進行即時姿勢分析與語音回饋等。現場呈現多達15項來自Arm與生態系夥伴的AI應用展示，使與會者更能身歷其境地了解Arm技術如何協助生態系夥伴加速各項AI創新的實現。

本屆Arm Unlocked Taipei 2025不僅展現台灣在全球AI運算版圖中舉足輕重的地位，更彰顯亞太地區正成為驅動人工智慧時代的關鍵引擎。未來，Arm將持續攜手台灣與全球生態系夥伴，從雲端到邊緣、從終端裝置到資料中心，從硬體到軟體，共同拓展AI運算的無限可能。