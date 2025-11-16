UiPath 強化代理自動化與流程編排

UiPath宣布，其平台全面升級，新增多項功能與預建解決方案，支援代理式自動化與流程編排。全新組合涵蓋預建解決方案、全新編排功能、代理建置與測試工具，構建完善生態系，協助組織高效推動代理自動化。所有解決方案皆內建安全性與治理機制，助力企業提升效率、降低成本，加速實現AI轉型的效益與投資報酬。

隨著企業紛紛導入AI代理與自動化提升效率，許多組織仍面臨包括找不到合適的應用場景、無法透過建置AI代理人將工作轉化為可重複、長期運作的自動化工作流程等挑戰，更遑論整合分散在各系統與應用程式中的資料，這也說明了為什麼這類代理式轉型計畫常面臨瓶頸，延後進程推動以及投資效益的實現。

自UiPath今（2025）年稍早推出全新平台UiPath Platform以來，即為企業開啟代理自動化之路。如今，UiPath進一步擴充其平台，推出一系列預建解決方案、編排與卓越流程管理功能、文件處理、代理建置和測試工具，以及強化的治理與信任功能，幫助企業加速實現代理式轉型的投資回報。

UiPath Maestro整合的功能提供端對端的流程編排，協助各行各業的商務用戶追求卓越。Maestro Case Management提供爭對理賠、貸款、爭議與調查等預建案例處理流程編排，協助建模、管理與最佳化高優先商務案件的生命週期。此外，全新Maestro Process Apps亦提供企業用戶針對所有流程和案例的即時可視化與可操作洞察，協助其主動改善作業表現。

UiPath Solutions整合代理人、自動化工作流程與完整編排功能，簡化各產業或業務流程中代理自動化的應用。目前可用的解決方案涵蓋金融、醫療、客服與零售等產業的端對端流程，也包括如金融犯罪合規（Financial Crime Compliance）與了解你的客戶（know your customer，KYC）等預建工作流程，企業可加速代理式轉型的價值實現，尤其在大規模、重複性流程中，顯著縮短實現時程。

全新UiPath Agents支援低程式碼、對話式與專業程式開發等多種方式建置、整合代理人。透過AI Agent Builder，團隊可使用新的視覺化畫布進行除錯、自動最佳化品質，並重複使用範本加速上線部署。新的對話式代理人（Conversational Agents）可延伸至Teams、Slack與Copilot，支援語音、桌面觸發與人工接手，使互動更自然靈活。專業開發人員則可透過具MCP外掛支援的Coded Agents，結合Labs Sandbox安全實驗環境及Studio Web整合，邁向統一執行平台。

此外，UiPath宣布推出UiPath Screenplay與API工作流程，透過自然語言與端對端API流程，提升自動化的可及性並加快建置速度。這些工具結合了UiPath的RPA與API技術，以及大型語言模型與大型行動模型，有效降低開發門檻，簡化每位員工與每個組織的開發流程，進一步降低代理人與自動化建置所需的時間與成本。

全新升級的UiPath IXP代理式文件處理功能，可在企業內部無縫且安全地最佳化資料與文件驅動的工作流程自動化。其具備進階資料擷取、驗證與代理式迴圈等能力，可擴展處理複雜的表格、頁面與欄位。同時，像是用於結構建立的Autopilot、自動擷取代理（Extraction Agents）與驗證代理（Validation Agents）等功能，可降低人工作業量並提供無與倫比的準確度，搭配專屬且可自訂的大型語言模型（LLM），提升最後一哩的處理效能。這些創新功能專為高價值應用場景設計，例如合約比對與系統紀錄驗證，並可與UiPath Agents與Agentic Solutions無縫整合，加速價值實現，最佳化各產業的文件處理流程。