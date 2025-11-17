Dell PowerProtect 全面升級　引領資安韌性新里程

隨著網路威脅持續升溫，打造具備組織韌性的企業已不再只是IT課題，而是確保營運持續的核心策略。根據調查，高達79%的企業憂心在未來12個月內將遭遇重大營運中斷事件。

戴爾科技透過最新Dell PowerProtect創新技術，提供更智慧、快速的防護機制與自動化管理能力，協助企業以靈活高效的方式保護關鍵資料資產，確保營運安全無虞。

強大的防禦不僅仰賴單一工具，更需要一套能夠無縫協作的整合式解決方案組合。Dell PowerProtect結合軟體技術，提供涵蓋防護、偵測與復原的多層次資安防線，協助企業實現從邊緣到核心再到雲端的全方位營運防護與持續成長。

PowerProtect產品組合在市場表現卓越，其中PowerProtect Data Manager在整體擁有成本與大規模效能表現方面皆名列第一；Data Domain亦在整體擁有成本、安全性與技術支援等項目中居於領先地位，展現戴爾科技致力於提供企業兼具實際價值與高投資報酬率的資安解決方案承諾。

PowerProtect Data Manager 是現代資安韌性策略的核心，最新版本進一步強化其生態系統整合能力、安全防護與可擴充性：

Dell NativeEdge整合：聯合邊緣運算資安韌性解決方案，將PowerProtect與Dell NativeEdge深度整合。此方案可為部署於Dell NativeEdge基礎架構上的虛擬機器提供映像層級的備份與復原功能，有效填補邊緣工作負載在資料保護上的關鍵缺口。

Nutanix AHV保護：透過與Nutanix Prism Central的原生整合，將企業級資安韌性延伸至Nutanix超融合環境。此一整合多個虛擬機管理程式的方式可免除獨立備份方案的需求，簡化整體管理流程，協助企業在不同虛擬化平台間維持一致且高效的防護能力。

異常偵測分析頁面：全新的分析介面將備份作業轉化為有用的資安洞察。此功能透過集中化的異常管理與可執行自動化工作流程，簡化勒索軟體事件的調查流程，加速資安事件的應變與處理效率。

Archive to Object功能升級：現已支援Microsoft Azure，可用於VM、檔案系統與SQL Server工作負載的長期保存，同時新增AIX平台支援，讓企業能在多元基礎架構間實現具成本效益且高一致性的資料生命週期管理。

除了軟體功能更新外，戴爾科技同步推出PowerProtect Data Manager Appliance，這款整合式裝置方案延伸自PowerProtect產品組合，為企業打造達成資安韌性的最佳途徑。此解決方案以高擴充性、靈活性與效能為設計核心，將資料防護與管理整合於單一且精簡的操作流程中，減少高達50%的管理負擔。透過整合PowerProtect Data Manager與Data Domain的集中管理，企業可在簡潔直觀的操作環境實現一致的作業體驗。