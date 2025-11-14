Palo Alto Networks Ignite on Tour Taipei 2025

Palo Alto Networks舉辦年度旗艦活動Ignite on Tour Taipei 2025，以「Securing an AI-First Future with Us」為主題，邀集數百位企業高階主管、資安長與決策者共襄盛舉。

隨著人工智慧（AI）應用加速普及，深度偽造詐騙、釣魚郵件、供應鏈攻擊與資料外洩等威脅層出不窮，攻防難度大幅提升。面對新世代的威脅挑戰，全球企業正積極推動AI與資安的深度融合，以建立新一代的防禦體系。

本次論壇聚焦於協助企業自信迎接轉型，運用AI、自動化與雲端創新 強化韌性、治理與信任，以因應日益複雜的全球威脅環境。Palo Alto Networks台灣區總經理 尤惠生表示，台灣企業正積極導入AI與自動化以提升效率與競爭力。我們致力於協助企業在推動數位創新的同時，從根本建立安全韌性，將治理與信任深植於每一次AI驅動的轉型中。

台灣技術總監 蕭松瀛表示，AI正在大幅提升攻擊的速度與規模，但同時也讓防禦者能以相同速度回應。為了保護我們的數位生活，企業必須從零散的單點解決方案轉向整合化、AI驅動的安全平台，實現即時防禦與大規模自動化。

蕭松瀛進一步指出，企業若要在AI-First時代中保持領先，必須聚焦四項策略重點：

平台化（Platformization）—整合安全架構，消除資訊孤島，提升營運效率； 即時化（Real-time operations）—以AI技術即時預測、偵測並消除威脅； 自主化（Autonomous security）—以智慧自動化強化治理能力，而非增加工作負擔。 瀏覽器安全化（Secure browser）—以瀏覽器為核心安全控制點，全面防護使用者、資料與應用，確保每一次瀏覽皆安全無虞。

秉持這一願景，Palo Alto Networks 近期發表多項創新解決方案，協助企業在數位生態系的各個層面安全導入並管理AI驅動的營運模式。