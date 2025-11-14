Palo Alto Networks Ignite on Tour Taipei 2025

Palo Alto Networks舉辦年度旗艦活動Ignite on Tour Taipei 2025，以「Securing an AI-First Future with Us」為主題，邀集數百位企業高階主管、資安長與決策者共襄盛舉。
隨著人工智慧（AI）應用加速普及，深度偽造詐騙、釣魚郵件、供應鏈攻擊與資料外洩等威脅層出不窮，攻防難度大幅提升。面對新世代的威脅挑戰，全球企業正積極推動AI與資安的深度融合，以建立新一代的防禦體系。
本次論壇聚焦於協助企業自信迎接轉型，運用AI、自動化與雲端創新 強化韌性、治理與信任，以因應日益複雜的全球威脅環境。Palo Alto Networks台灣區總經理 尤惠生表示，台灣企業正積極導入AI與自動化以提升效率與競爭力。我們致力於協助企業在推動數位創新的同時，從根本建立安全韌性，將治理與信任深植於每一次AI驅動的轉型中。
台灣技術總監 蕭松瀛表示，AI正在大幅提升攻擊的速度與規模，但同時也讓防禦者能以相同速度回應。為了保護我們的數位生活，企業必須從零散的單點解決方案轉向整合化、AI驅動的安全平台，實現即時防禦與大規模自動化。
蕭松瀛進一步指出，企業若要在AI-First時代中保持領先，必須聚焦四項策略重點：
- 平台化（Platformization）—整合安全架構，消除資訊孤島，提升營運效率；
- 即時化（Real-time operations）—以AI技術即時預測、偵測並消除威脅；
- 自主化（Autonomous security）—以智慧自動化強化治理能力，而非增加工作負擔。
- 瀏覽器安全化（Secure browser）—以瀏覽器為核心安全控制點，全面防護使用者、資料與應用，確保每一次瀏覽皆安全無虞。
秉持這一願景，Palo Alto Networks 近期發表多項創新解決方案，協助企業在數位生態系的各個層面安全導入並管理AI驅動的營運模式。
- Cortex AgentiX（自主化安全營運中心框架）：AI智慧代理平台，協助企業建立、部署與治理未來的AI代理工作力。AgentiX 從根本革新自動化防禦能力，有效對抗藉由AI將攻擊速度提升百倍的對手。內建的高效能智慧代理能如專業分析師般動態規劃、推理並執行解決方案，讓安全團隊取得決定性優勢。最終可達成平均修復時間（MTTR）降低98%、人工作業減少75%的成果，使分析人員能專注於更具策略價值的任務。
- Cortex Cloud 2.0（自主化雲端安全平台）：專為支援AI智慧代理驅動的安全營運 而設計，適用於混合與多雲環境。Cortex Cloud 2.0整合自主安全代理、全新設計的雲端指揮中心（Cloud Command Center）與高效能 雲端偵測與回應（CDR）引擎，協助企業消除工具孤島、降低風險並在雲端規模下安全運作。透過超過12億筆真實事件資料 訓練的AI代理，平台可透過 應用程式安全態勢管理（ASPM）實現10倍更快的修復速度，並節省 高達 50% 的運算資源，在速度與效率間取得完美平衡。
- Prisma AIRS 2.0（守護AI代理革命的全方位安全平台）：旨在保護從AI代理到模型 的整個生命週期。Prisma AIRS 2.0將即時的AI代理安全防護、深入的AI模型檢測 與持續運作的AI自主紅隊測試 整合於單一平台，為企業提供 端到端的可視性、控制力與信任度，確保AI創新安全落地。Prisma AIRS 2.0專為解決企業在導入AI時的治理缺口而設計，協助組織在追求創新的同時兼顧風險管理與合規要求，讓安全成為推動AI發展的核心動力。
- Prisma Browser（AI時代的主動式瀏覽安全防護）：以瀏覽器為核心的主動式安全防護平台，專為應對生成式AI與雲端應用擴張所帶來的新興威脅而設計。Prisma Browser以零信任架構為基礎，整合雲端端點防護、資料防洩（DLP）與威脅防禦功能，全面保護使用者於任何網站與SaaS應用中的行為與資料安全。透過與Prisma Access 與Cortex XSIAM的深度整合，Prisma Browser可即時偵測可疑活動、阻斷AI驅動攻擊，並強化整體瀏覽器防護態勢。此平台協助企業在不影響使用者體驗的前提下，確保每一次瀏覽皆安全無虞，成為AI時代最關鍵的防線。