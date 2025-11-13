Workday 完成收購 Sana　開啟智慧工作新篇章

Workday完成收購Sana。Sana是新一代企業知識工具。Sana的加入將使Workday開啟智慧工作新篇章，並將企業的主要應用程式及見解洞察整合至Workday平台，讓員工無需切換不同系統，便可透過Workday開始並完成各項任務。

Workday產品與技術總裁Gerrit Kazmaier表示，Workday透過引入Sana領先的企業知識及學習系統，建立單一智慧介面，連接員工所需系統、數據及工作流程，開啟智慧工作新篇章。憑藉完整的AI解決方案，我們為新一代企業開啟高效、專注與流暢並行的全新生產力時代。

Sana執行長Joel Hellermark表示，Sana致力打造AI用戶介面，在工作上引入超級智慧。加入Workday將大幅加速實現我們的願景，攜手為企業提供更無縫的方式獲取知識、自動化重複性工作，並與代理型AI並肩學習及成長。

透過結合Sana在企業知識範疇的領先地位，以及Workday在人力資源及財務範疇獨有的數據及情境分析能力，加上蓬勃發展的開發者與合作夥伴生態系統，Workday正建立一個橫跨整個企業的智慧平台。此智慧平台將整合各個應用程式及平台的數據及工作流程，提供集知識、數據及行動為一的一致AI體驗。工作體驗將變得更個人化、更主動，能根據員工職位、所屬團隊及工作項目智慧地預測其需求。

這項革新體驗將於明年推出，將成為工作的全新「主場」，並透過AI代理為員工提供個人化資訊、預測需求，並在企業的主要系統之間主動執行任務。

Sana Agents不止備有基礎搜尋及通訊功能，更進一步擴展企業AI應用。用戶可透過平台的無代碼代理建構平台，建立以企業數據為基礎的AI代理，藉此自動化重覆工作流程、分析數據並主動代替用戶執行任務，加快工作效率。

Sana Learn將學習管理、數據分析、內容生成及個人化輔導整合至端到端的AI原生學習平台。Sana Learn將鞏固Workday Learning現有的穩健學習系統，涵蓋學習記錄、治理與合規功能。兩者將攜手推出專為AI時代設計的全方位企業學習平台。