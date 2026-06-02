致態啟動亞太市場佈局 新品 COMPUTEX 2026 亮相

看好近年AI PC 需求大服提升，長江存儲（YMTC） 旗下零售儲存品牌「致態」（ZHITAI）正式布局亞太市場，並於COMPUTEX2026期間，於南港展覽館及世貿一館，展示一系列新品。

「致態」（ZHITAI），日前宣布亞洲市場佈局計畫，並在COMPUTEX 2026中展出三款採用獨家專利核心技術架構「晶棧 Xtacking」、原廠顆粒的SSD新品，包括「TiPro9000」、「TiPlus9100」和「TiPlus7100s」。與華碩攜手合作的吹雪聯名版產品也在展攤亮相。消費者可至南港展覽館二館四樓華芸（R0702）、臺北世貿一館一樓Aitimes（A0325a），以及南港展覽館一館四樓的展攤，親身體驗新產品的效能與可靠度。

致態與華碩攜手推出的吹雪聯名版產品在COMPUTEX展出。

三大產品齊發，滿足全方位需求

致態產品線非常完整，定位在旗艦級PCIe 5.0 SSD的TiPro9000，採用獨立DRAM與SLC快取設計，能大幅強化資料讀寫與傳輸效率，最高循序讀取速度可達14,900MB/s。面對大型3A遊戲、即時內容創作或8K影片後製等高頻寬應用場景，TiPro9000皆能展現優異效能。

致態新品TiPro9000在COMPUTEX 2026展出。

同樣採用PCIe Gen5規格設計的TiPlus9100，最高讀取速度可達12,000MB/s，更具備優異的散熱與溫控能力，不只是遊戲玩家不容錯過的產品，亦適合作為輕薄筆電與小型主機的升級方案。

致態新品TiPlus9100在COMPUTEX 2026展出。

考量到市場上仍然有不少舊電腦需要升級，本次展會中同步登場的TiPlus7100s，則是致態持續深耕PCIe 4.0市場的主力SSD產品。TiPlus7100s的最高連續讀取速度可達7,400MB/s。除了滿足舊電腦升級，也應用在擴充PS5等遊戲主機，以及日常內容創作與高效能辦公等使用情境。

致態在COMPUTEX 2026展出新品TiPlus7100s。

隨著AI PC、高效能運算與數位內容創作需求持續成長，致態希望進一步擴大品牌在臺灣市場及全亞太的能見度，為消費者提供更多元的高效能儲存選擇。