電子郵件安全趨勢：藉名新冠肺炎的攻擊，多以詐財或入侵為目的

2020年第一季過得十分不平靜，正當實體世界疫情蔓延時，網路世界同樣受到疫情波及，駭客利用大眾對疫情的關注假藉新冠肺炎發動攻擊。

中華數位科技與ASRC 研究中心（Asia Spam-message Research Center）在2020年第一季觀察到幾個值得注意的郵件安全議題：

全球在新冠肺炎影響下，保持「社交距離」改變了人類生活接觸的方式。許多企業為保住服務與業務能量，在可行的情況下紛採行在家上班的工作模式。這樣的工作模式帶來了下列的影響：

網路流量的需求在短時間劇烈上升

遠端連線、遠距會議、VPN的需求大增

人們直接見面接觸的情況大幅下降

這些影響，可能會帶來針對遠端作業軟體的攻擊嘗試，以及各種詐騙的氾濫。

根據 ASRC的觀察，第一季的整體郵件量微幅上升，尤其是新冠肺炎對全球影響最劇烈的三月份；病毒郵件量則明顯激增，相較於上一季，大約增加了340%，增加幅度最高也是在三月；詐騙郵件的數量在本季也較上季增加約400%。

在疫情逐漸蔓延的第一季，許多攻擊也藉著疫情之名，試圖誘騙收件者開啟惡意攻擊郵件。這些假藉疫情之名的攻擊郵件，其主旨多半會帶上cdc、covid、corona、spread這些關鍵字眼。

以目的來說，數量最大宗的為詐騙郵件，多半假藉研究或衛生單位，以研究或幫助世界的名義，請求收件人捐錢；當然也有詐騙郵件誆稱可購買疫苗或篩檢試劑，一樣是以詐騙金錢為目的。

募款購買防疫物資的詐騙郵件。

另一種目的則是試圖透過電子郵件嘗試入侵企業單位內部，以利進行後續的竊資、部署勒索軟體等目的。這類攻擊，多半直接寄送可利用Office漏洞的惡意文件，並以疫情相關主題誘騙收信人開啟，試圖藉此提高攻擊成功機率。經統計，此類型攻擊常用的漏洞編號為：CVE-2012-0158、CVE-2017-11882、CVE-2017-0199以及CVE-2017-8570。

冒名CDC的通知，事實上為一可利用CVE-2017-11882漏洞的惡意文件。

在2020年3月，有大量以covid、corona相關的域名被註冊，這些域名被用於販賣新冠病毒保健品與檢測試劑，這些販售網站可能都是臨時設立，其販售物多半是不合法的贗品。其他無附件檔的惡意郵件多半都夾帶了一個以上的超連結用於釣魚，或是以超連結的方式，誘騙收件者下載遠端的惡意程式並執行。

為避免新冠肺炎群聚感染導致企業單位所可能出現的人力損失，遠距上班是普遍採取的應對措施。由於作業方式改變，彼此見不到面、資訊傳遞的塞車、中間人的竊聽，就可能出現冒名的號令，例如：假冒老闆要求通訊錄、匯款、合約、訂單...等。攻擊者也利用此波疫情，搭配社交工程攻擊的手法，進行財務相關的詐騙或入侵攻擊，比方：Emotet銀行木馬…等。

新冠肺炎對於全球來說，可說是如黑天鵝般，大家未能預期它的出現，也不相信他的感染範圍可與1918年西班牙流感匹敵，但新冠肺炎的嚴重性，從大家的懷疑慢慢地變成了現實。資訊安全呢？我們可以看見資訊安全所帶來的可能性衝擊，它就如同灰犀牛般，若我們忽視，則可能隨時遭到猝不及防的攻勢或損失！