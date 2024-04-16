2023 多重勒索軟體攻擊激增　製造業在台灣受影響最深

Palo Alto Networks的Unit 42威脅情報小組，近期發布了2024年勒索軟體威脅報告以及網路安全事件回應報告。在勒索軟體威脅報告中，研究人員分析3,998個來自勒索軟體組織張貼於洩密網站的貼文。洩密網站是勒索駭客們公開披露竊取資訊的平台，目的是要逼迫受害者支付贖金。

根據Unit 42威脅情報小組的調查發現：

2022年至2023年間，全球多重勒索軟體攻擊增加49%。

在台灣，製造業已經連續兩年成為勒索軟體攻擊最主要的產業。

在亞太地區和台灣，Lockbit 3.0是2023年最活躍的勒索軟體組織，該組織在洩密網站發布928篇貼文，佔全球總數的23%（註：這是近期國外執法部門打擊Lockbit之前所統計的數字）。

此外，LockBit在亞太地區和台灣已經連續第二年排名第一，成為最活躍的勒索攻擊組織。

2023年研究人員至少發現25個新興的勒索軟體洩密網站，其中以Akira的洩密貼文數量排名第一。

Palo Alto Networks台灣區總經理尤惠生表示，台灣的製造業一直是最容易受到攻擊的產業，主要由於多數企業對於作業系統狀態掌握程度有限，加上網路監控不足，以及現行的安全防護措施仍存在漏洞。緊接第二名最易受攻擊的產業，則是擁有許多機密資料以及無法容許作業中斷的高科技業。也要再次呼籲台灣企業，必須盡快全面實施零信任網路架構，建立多層次的安全防禦網，才能有效限制惡意攻擊者在內部網路的橫向移動能力。

尤惠生進一步指出，近年來，許多台灣企業積極導入數位轉型和雲端技術，但從舊系統轉換到新系統的過程中，常常產生很多資安漏洞。威脅攻擊者也瞄準了這些軟體和API等網路系統漏洞，在2023年這類型的攻擊，更是一舉超越了社交工程攻擊，躍升成為最常見的駭客攻擊手法。此外，隨著越來越多企業將作業系統搬至雲端，雲端安全事件也開始顯著增加，從2021年的6%暴增到2023年的16.6%。因此，建議台灣企業，一定要避免採用非整合性的臨時解決方案，因為東拼西湊的方案不但會拖慢問題偵測和處理的速度，還會導致更多花費。相反的，採用一套完整的網路安全解決方案，可以協助企業在有限的資源下，加快偵測和處理雲端安全問題，讓企業資安長在面對重重考驗的時刻，更能無後顧之憂地因應挑戰。

根據勒索軟體洩密網站上的資料，2023年全球共有3,998篇貼文，與2022年的2,679篇相比，增加49%。激增的主要原因是威脅攻擊者針對了企業未知的漏洞，進行零時差攻擊，例如利用SQL注入式攻擊MOVEit Transfer SQL與GoAnywhere MFT等傳輸軟體所存在的漏洞。

此外，人工智慧的普及也加劇了資安問題。Palo Alto Networks每天攔截多達86億次攻擊，其中約有150萬個是全新發現的零時差攻擊。Palo Alto Networks台灣技術總監蕭松瀛表示，網路攻擊不可避免地將更加AI化，企業唯有加快腳步強化網路安全基礎設施，善用AI和自動化的力量，現代化安全作業，才能有效減輕安全分析人員的工作負擔，並降低遭受網路攻擊的風險。