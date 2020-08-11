甲骨文新一代區塊鏈平台雲端服務

甲骨文宣布Oracle區塊鏈平台雲端服務推出重大更新，以充分利用Oracle雲端基礎設施的諸多優勢，以及Hyperledger社群在Hyperledger Fabric領域的最新發展。

如今，越來越多甲骨文區塊鏈的客戶將應用遷移到生產環境中，而已在生產環境中部署的現有客戶也在擴展其部署與增加交易量。這次的更新回應了客戶的需求，包括：

提供更強大的彈性和可用性；

透過動態的垂直（Scale-Up）和水平擴展（Scale-Out），處理日益增長的負載；

增強了對共用機密資訊的存取控制；

具備超高性價比；

為區塊鏈聯盟提供更強大的去中心化功能；

與豐富的歷史資料庫功能Oracle資料庫區塊鏈表 （Oracle Database Blockchain Tables）結合使用時，提供更強的審核成效

此外，新版本不再採用以交易為基礎（transaction-based）的定價模式，而是採用每小時OCPU加儲存指標的定價模式。這種模式可以協助交易量較大的客戶降低成本，與以交易量為基礎的方式相比，處理量和儲存配置的方式更易於預測價格。

關鍵業務型的區塊鏈應用客戶將從這次更新獲益良多，為企業提供更強大的彈性和可恢復性，而且企業最小存貨單位（Stock Keeping Unit, SKU）的服務層級協定（Service Level Agreement, SLA）級別高達99.95%以上。隨著客戶負載不斷增長，該版本還支援客戶動態地垂直和水平擴展新實例中的元件，進而快速擴展雲端資源，協助客戶高效處理增加的負載。

此外，該版本還採用以RAFT為基礎協議的新區塊鏈共識機制，更好地支援業務網路去中心化，使多個參與者能夠運行排序節點（Orderer nodes）並回饋到網路當中，完成更高水準的共享管理方式。

甲骨文將為現有Oracle區塊鏈平台雲端服務的客戶提供遷移功能，為客戶將帳簿資料和配置資訊完好無損地遷移至新版本。