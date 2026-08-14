Fortinet 迎戰 AI 流量與資料主權安全需求

Fortinet推出FortiGate 1200G系列，為FortiGate G系列最新成員，支援FortiSASE Outpost功能，將雲端交付的安全服務延伸至客戶自主控管的環境中。此解決方案整合高效能威脅防禦、高規格連線能力、硬體層級的平台安全，讓企業能靈活地在最符合業務效益的位置部署安全防護。無論是在地端、邊緣或雲端，資安團隊皆可於混合環境中維持一致的防護能力、卓越效能以及更簡化的營運流程。

Fortinet台灣區總經理吳章銘表示，營運韌性與資料主權已不再是兩個獨立的議題，而是同一套網路架構中不可分割的核心能力。預見當今混合環境下的新興SASE防火牆市場，Fortinet將FortiGate與FortiSASE建立於統一的FortiOS作業系統上，並持續投資專利ASIC晶片技術，大規模提供兼具安全與效能的防禦能力。具備FortiSASE Outpost功能的FortiGate 1200G，結合在地防禦執行與雲端交付的安全服務，協助客戶因應資料主權、效能及AI基礎架構不斷演進的需求。

隨著AI應用快速普及、加密流量持續增加，以及混合式基礎架構重塑企業網路，企業迫切需要在避免效能瓶頸的情況下，偵測日益龐大的網路流量。同時，企業也需要更高的部署彈性，可依據應用程式效能、資料主權、合規性及營運需求，決定安全政策的執行位置。

FortiGate 1200G系列採用Fortinet最新一代FortiASIC架構，可加速網路與安全處理，為需求嚴苛的企業與資料中心環境，提供符合預期、低延遲的防護。具備彈性的10G、25G與100G網路連線，協助企業推動其基礎架構現代化；同時，以硬體層級的信任根源防護機制，亦進一步強化FortiGate 1200G的系統完整性與韌性。FortiGate 1200G的主要優勢包含：

維持應用程式高速運作：透過FortiASIC提供符合預期的低延遲檢測，讓企業能夠在不犧牲應用程式效能的前提下，確保加密流量與AI驅動流量的安全。

打造具備未來擴充性的現代化架構：彈性的網路連線能力支援企業園區、資料中心及混合式環境，並為未來由AI驅動的業務成長需求預留擴充空間。

提升營運韌性：硬體層級的信任根源防護、安全憑證儲存機制及內建備援設計，能進一步鞏固平台完整性，並強化企業營運持續性。

降低營運複雜度：FortiOS整合網路與資安功能，同時可在各類硬體設備與雲端交付的服務之間，實現一致的安全政策管理。

此外，當FortiGate1200G設定為FortiSASE Outpost時，可作為高效能的本地SASE服務節點（Point of Presence），為企業提供更靈活的選擇，以自主決定安全檢測與政策執行位置。