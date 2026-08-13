QNAP TS-h966TX Thunderbolt NAS 專為高速影音工作流打造

威聯通科技（QNAP Systems）推出TS-h966TX Thunderbolt 4 10GbE NAS，專為加速內容創作工作流程而設計。9-bay TS-h966TX採用獨特5+4 混合式儲存架構，結合大容量SATA HDD儲存空間與U.2 NVMe SSD高速存取效能，協助影音創作者與小型工作室兼顧成本效率與專案交付速度。
相較於QNAP全HDD的6-bay Thunderbolt 4 NAS機種，TS-h966TX機身體積縮小約36%，更能彈性放置於工作空間中，在不犧牲效能的前提下有效提升使用便利性。透過4個專用U.2 NVMe SS插槽（可搭配 DA-UMP4A 轉接盒安裝M.2 NVMe SSD），使用者可建立超高速儲存池，或啟用SSD快取以提IOPS，滿足高負載剪輯、VFX特效製作，以及多人協作等講究高效、流暢的影音製作要求。
TS-h966TX搭載Intel Core i3六核心處理器（最高4.4 GHz）與DDR5記憶體，採用以ZFS為核心的QuTS hero作業系統，提供企業級資料完整性保護、WORM（Write-Once，Read Many）與多項SSD優化技術，更適合同時重視速度與可靠性的專業用戶。
威聯通產品經理Eddie Chuang表示，內容創作者從素材匯入到後製協作過程中，往往面臨資料存取與檔案管理瓶頸，這會影響整體製作節奏。TS-h966TX NAS具備雙埠Thunderbolt 4、內建10GbE與2.5GbE乙太網路連線能力，搭配ZFS可靠的資料保護機制，為多工作站、多團隊協作的影音製作環境，打造安心可靠且高效能的儲存基礎。
- 安全的儲存與備份解決方案：支援Mac和Windows PC（需具備Thunderbolt4/5或USB 4介面）檔案備份，並可搭配myQNAPcloud One雲端空間實現遠端資料保護與便捷存取，滿足個人與組織的資料備份需求。
- 5+4混合式儲存架構，效能與容量兼具：提供5個3.5吋SATA 6Gbps硬碟槽，用於建立大容量儲存空間；搭配4個2.5吋U.2 NVMe SSD插槽，可配置SSD快取或高速SSD儲存池加速工作負載。
- 雙Thunderbolt 4連接埠，高速直連工作站：可快速直連Mac與Windows工作站，實現流暢4K影音剪輯、高速素材匯入與高效率專案交付，非常適合工作室環境。
- 內建10GbE與2.5GbE，支援多人同時存取：配備1個10GBASE-T Multi-Gig連接埠與1個2.5GbE連接埠，可支援高速傳輸、共享剪輯、備份與虛擬化部署。
- QuTS hero結合ZFS資料保護與SSD優化技術：提供企業級資料完整性與不可變性（Immutability），同時提升SSD效能與耐用性，保障創作素材與關鍵專案檔案。
- HDMI 4K埠可輸出畫面至螢幕：提供卓越畫質，提升現場操作彈性與顯示便利性。
- Type-A USB 3.2 Gen 2高速連接埠：具備10Gbps傳輸頻寬，適合連接高速外接硬碟，大幅提升大容量影音檔案的傳輸與備份效率。
- 檔案搜尋：Qsirch提供高效的檔案搜尋功能，支援語意搜尋（Semantic Search），讓圖片搜尋更準確；啟用進階的RAG搜尋，進一步提升資料尋找的精確性與速度。
- 支援USB 4 JBOD擴充：可搭配TL-D810TC4擴充設備，輕鬆擴充儲存容量，滿足不斷成長的資料需求。