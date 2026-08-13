QNAP TS-h966TX Thunderbolt NAS 專為高速影音工作流打造

威聯通科技（QNAP Systems）推出TS-h966TX Thunderbolt 4 10GbE NAS，專為加速內容創作工作流程而設計。9-bay TS-h966TX採用獨特5+4 混合式儲存架構，結合大容量SATA HDD儲存空間與U.2 NVMe SSD高速存取效能，協助影音創作者與小型工作室兼顧成本效率與專案交付速度。

相較於QNAP全HDD的6-bay Thunderbolt 4 NAS機種，TS-h966TX機身體積縮小約36%，更能彈性放置於工作空間中，在不犧牲效能的前提下有效提升使用便利性。透過4個專用U.2 NVMe SS插槽（可搭配 DA-UMP4A 轉接盒安裝M.2 NVMe SSD），使用者可建立超高速儲存池，或啟用SSD快取以提IOPS，滿足高負載剪輯、VFX特效製作，以及多人協作等講究高效、流暢的影音製作要求。

TS-h966TX搭載Intel Core i3六核心處理器（最高4.4 GHz）與DDR5記憶體，採用以ZFS為核心的QuTS hero作業系統，提供企業級資料完整性保護、WORM（Write-Once，Read Many）與多項SSD優化技術，更適合同時重視速度與可靠性的專業用戶。

威聯通產品經理Eddie Chuang表示，內容創作者從素材匯入到後製協作過程中，往往面臨資料存取與檔案管理瓶頸，這會影響整體製作節奏。TS-h966TX NAS具備雙埠Thunderbolt 4、內建10GbE與2.5GbE乙太網路連線能力，搭配ZFS可靠的資料保護機制，為多工作站、多團隊協作的影音製作環境，打造安心可靠且高效能的儲存基礎。