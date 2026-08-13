為何擴展 AI 運算效能需要全新電力架構

每一代全新的加速運算技術，都對底層基礎設施提出更高要求，包括更強大的運算效能、更高的機架密度，以及更高效且可擴展的配電能力。真正的瓶頸不只在於供電瓦數，更在於電力從電網被輸送至GPU的方式。

在傳統供電架構中，電力透過交流電（AC）從電網輸送，途中須經過多次轉換。隨著機架密度提高，每次轉換都會增加能量損耗與複雜度。面對新一代人工智慧（AI）運算所需的功率規模，即使再微小的效率損失，也會迅速累積。

800 VDC能有效簡化供電路徑。透過較高電壓的直流電（DC）進行配電，可減少電網與加速器之間的轉換階段，讓更多可用電力投入運算。NVIDIA DSX參考設計則引導AI工廠從現今的交流電基礎架構，逐步轉換至混合式架構，最終轉型為全面採用800 VDC的設施。

NVIDIA、Google與微軟持續透過開放運算計畫（Open Compute Project，OCP）共同開發800 VDC架構，並於2026年3月發布聯合白皮書，隨後於2026年7月發布《LVDC固態變壓器規範0.3版（LVDC Solid-State Transformer Specification v0.3）》。目前已有超過80家設備製造商與基礎設施公司依循此規範開發產品。

現今多數AI工廠的設計皆以交流電配電為基礎。相容於NVIDIA MGX的800 VDC電源機架，預計於2026年下半年推出，將透過混合式架構，把新一代機架級運算效能導入已建置並投入營運的設施。此款電源機架可直接整合至現有的交流電基礎架構，並在同一機架列內將800 VDC電力輸送至運算機架，無須改造建築物既有電力系統。

NVIDIA資料中心基礎設施副總裁Vladimir Troy表示，800 VDC可釋放大規模AI所需的運算效能與功率密度。NVIDIA正透過開放運算計畫與超過80家生態系夥伴合作，為AI工廠提供切實可行的發展途徑，而不只是描繪未來願景。

對設施業主而言，此項架構至關重要，因為既有投資不必因此成為閒置資產。土地、電力使用權、建築基礎設施這種混合式方案能保留這些既有資源，同時為提升運算密度。

800 VDC為AI工廠提供可逐步擴展的發展藍圖，讓業者能根據不同成長階段，選擇合適的導入方式。

多數營運商將從電源機架開始，透過短期內即可採用且相容於混合式架構的途徑，邁向更高密度的運算環境。對於正在建置專用AI工廠環境的營運商，機架列電力中心（row power center）可作為整列機架的集中式電力站，並透過架空式800 VDC匯流排，將配電能力擴展至多列機架。每列機架最高可支援2 MW，預計將於2027年投入使用。針對正在規劃的新設施，直流電力模組（DC power block）則能在設施層級，可透過單一步驟將電網電力直接轉換為800 VDC，進而實現大規模的中壓電力直接轉換，這是為未來十年AI基礎設施所規劃的架構。

800 VDC架構規範定義共通介面，讓不同供應商的電力硬體能在同一座800 VDC設施中協同運作。隨著超過80家企業依循相關規範進行開發，以開放標準為核心的供應鏈正逐步成形。

這些基礎元件均已納入NVIDIA DSX參考設計，為營運商提供系統層級的藍圖，協助其在擴展AI工廠的過程中，整合電力架構、機架級運算與設施基礎架構。

Wood Mackenzie預估，至2040年，全球AI與資料基礎設施投資將達9兆美元。能夠承接這股投資動能的設施，將是那些在運算需求超越既有基礎架構的供應能力前，便已妥善解決電力架構問題的設施。NVIDIA、Google與微軟正與更廣泛的生態系合作，確保營運商導入800 VDC時，相關技術已準備就緒，同時也為現有設施提供一條從現階段即可採行的轉型路徑。