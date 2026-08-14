TrendAI 資安威脅報告：中俄朝伊四方駭客全面導入 AI 攻擊

TrendAI APT 人工智慧代理 AI代理 AI Agent OT 資安

TrendAI發布《2026上半年APT資安威脅報告》，指出AI的應用已不再只是零星的實驗性應用，而是成為攻擊行動中的重要工具；同時，TrendAI也發現國家級駭客在入侵生命週期的更多階段運用AI，其應用範圍是TrendAI在過往任何半年期追蹤資料中前所未見的。

2026年1月至6月間，TrendAI偵測到的進階持續性滲透攻擊（APT）國家級駭客行動包括： 與中國相關的駭客組織運用生成式AI強化漏洞攻擊，並透過「氛圍編碼」（vibe coding）反覆開發惡意程式。其中一個AI代理程式（AI agent）曾在目標網路內獨立執行自身的偵察與橫向移動行動。

與俄羅斯相關的Pawn Storm組織在年初即利用一個Office零日漏洞展開行動，並持續對烏克蘭及其政府、國防與戰時援助組織等合作夥伴施壓。

與北韓相關的駭客組織將商用AI工具納入其行動之中，並對一款廣泛使用的軟體套件下毒，藉此滲透下游開發人員。

與伊朗相關的Earth Vetala組織在一項Ivanti漏洞公開後短短數天內即展開掃描；其他與伊朗相關的威脅行為者則針對暴露於網際網路的營運技術（OT）直接發動攻擊，竄改美國多處據點的油槽量測儀。 TrendAI網路犯罪研究總監Robert McArdle表示，AI已不再是攻擊者的輔助工具，而已成為攻擊行動中的一員。我們觀察到國家級駭客組織將偵察與橫向移動任務交由AI代理程式執行，並運用生成式模型如同開發人員發布程式碼一般，反覆疊代惡意程式。如今，防禦方必須假設，另一端的對手在入侵行動時，可能不再是一個親自輸入指令的人，而是一套正在執行計畫的系統。 這份APT資安威脅報告主要研究洞察，統整如下： AI如今觸及入侵生命週期中更多階段，從漏洞攻擊開發到自主偵察與橫向移動皆涵蓋在內。

已知漏洞與零日漏洞在公開後數天內即遭武器化，軟體供應鏈依然是攻擊者偏好的入侵管道。

如油槽監測系統這類OT與實體世界的目標，再度成為攻擊者鎖定的目標。

新型追蹤手法「ADINT」可在不部署任何惡意程式的情況下，透過線上廣告競價系統擷取位置與裝置資料。

駭客日益將指揮與控制（C2）架構隱藏於受信任的雲端平台、開發人員通道（tunnel）、區塊鏈及貼文網站（paste site）之中

勒索軟體即服務（Malware-as-a-Service）與共用工具的普及，使歸因調查更加困難，儘管國家級駭客的攻擊動機預期將持續至年底。

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