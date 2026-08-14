Akamai最新《2026年企業AI使用風險報告》揭露AI原生攻擊手法，呼籲企業從「封鎖AI」轉向即時治理AI互動行為

Akamai發佈最新《網際網路現況》（State of the Internet，SOTI）資安報告，揭示惡意瀏覽器擴充功能與存在漏洞的自主型AI Agent，正持續擴大企業攻擊面。

最新發佈的《2026年企業AI使用風險報告》（Enterprise AI Usage Risk Report 2026）指出，分散且未受管理的「影子AI」（Shadow AI）、高頻使用AI的進階使用者，以及悄然運作的瀏覽器擴充功能，正使企業關鍵資產暴露於全新的資安風險之中。報告重點：

「AI高頻使用者」崛起：AI已深入企業各項業務職能，但相關風險並非平均分布，而是高度集中於少數使用頻率極高的使用者。這群AI高頻使用者正帶來企業大部分的AI暴露風險。

「影子AI」成為主要風險來源：資安團隊往往將注意力集中在少數經核准的AI平台，但實際上，大量未受管理的小眾AI應用仍持續在企業環境中運作，形成嚴重的可視性缺口。

AI原生攻擊手法浮現：報告揭露Akamai研究人員於2026年發現的三種新型威脅手法，可直接繞過傳統邊界防禦機制。

企業導入AI的模式正在發生根本性轉變。2025年初，許多企業仍以謹慎試驗的方式導入AI；如今，AI已逐漸成為企業營運與數位轉型的結構性需求。然而，AI整合速度快速提升，也已逐漸超越傳統資安防護機制所能因應的範圍。

Akamai企業安全產品與工程副總裁Or Eshed表示，AI已不再只是提升生產力的工具，而是如同一位能直接接觸企業核心資產的協作同事。傳統資料外洩防護（DLP）工具，是為檔案傳輸與電子郵件主導的時代所設計；如今，企業敏感資料正透過數以百萬計、不斷變動的提示詞（Prompt）、未受管理的個人帳號，以及自主型AI Agent被持續拆散與傳遞。

他進一步指出，資安主管必須改變思維，從試圖全面封鎖AI，轉向持續治理AI在每一次互動中的運作方式。

報告詳細分析Akamai研究人員於2026年發現的三種新型AI威脅手法。這些攻擊不再依賴傳統網路邊界入侵，而是直接利用AI工具、瀏覽器及Agent與使用者之間的互動機制發動攻擊。

Vibe Hacking：攻擊者暗中竄改開發人員環境中的本機Markdown指令檔案。這類看似細微的修改，可能誘使先進AI程式開發助理產生不安全的程式碼，甚至執行未經授權的操作；由於整個過程看似與開發人員平常的工作流程無異，因此更難被察覺。

2.CursorJacking：惡意瀏覽器擴充功能利用過度寬鬆的權限，在使用者未察覺的情況下，直接從瀏覽器環境竊取：API金鑰、企業專有程式碼、AI對話紀錄。這是一種針對Cursor等熱門AI程式開發助理的高衝擊攻擊手法。

3.CometJacking：攻擊者在公開網頁中植入惡意指令，透過「間接提示注入」（Indirect Prompt Injection）操控使用者本機的AIAgent。一旦Agent遭到操控，即可能在使用者毫不知情的情況下，將本機檔案、電子郵件以及Session憑證等敏感資訊外洩。此類威脅主要鎖定如Perplexity Comet AI等具備Agentic AI能力的瀏覽器。

為協助企業在掌握AI經濟效益的同時，避免關鍵資料暴露於新型威脅，Akamai在報告中提出五項現代CISO應優先採取的AI安全策略。

聚焦AI高風險使用者：將遙測分析、監控與客製化安全教育優先聚焦於高風險使用族群。報告指出，約5%的高風險員工產生了企業中大部分互動式AI Prompt，因此針對這群使用者建立更精準的安全控管，可有效降低整體AI風險。

消除Shadow AI可視性缺口：企業應在各AI平台全面落實單一登入（SSO）與身分驗證機制，同時持續盤點及發現企業內部大量未被正式管理的小眾AI SaaS工具。只有真正掌握員工正在使用哪些AI，企業才有能力進一步治理相關資料與存取風險。

深入檢視「互動層」：企業應從傳統靜態DLP，進一步轉向即時、情境式的互動內容分析，包括：AI Prompt、複製與貼上內容、文件上傳行為。AI時代的資料外洩，往往不再以單一大型檔案傳輸的形式發生，而可能分散在大量、持續發生的AI互動之中。

嚴格審查瀏覽器與IDE擴充功能：企業應將瀏覽器與整合開發環境（IDE）擴充功能視為具有高度權限的軟體進行管理。Akamai研究顯示，近75%的AI擴充功能要求取得高風險或關鍵等級權限，其中16.3%更包含已知CVE漏洞。因此，擴充功能本身已成為AI開發環境中不可忽視的供應鏈與端點風險。

保護自主型AI Agent：隨著AI Agent開始代表員工自主執行工作，企業應建立嚴格的最小權限（Least Privilege）邊界，並持續監控Agent的行為。資安治理的對象，也必須從傳統的「人員與應用程式」，進一步延伸至能夠自行存取資料、呼叫服務及執行任務的AI Agent。

AI已快速融入企業日常工作流程，而真正的安全挑戰，也正從「企業是否允許使用AI」，轉變為「企業能否掌握AI如何被使用，以及資料如何在每一次互動中流動」。

面對Shadow AI、瀏覽器擴充功能與自主型AI Agent所帶來的新型態攻擊面，企業需要的不只是傳統網路邊界與靜態DLP，而是能夠持續掌握使用者、AI、應用與資料之間互動行為的新型安全治理能力。

今年邁入第12年的Akamai《網際網路現況》（SOTI）系列報告，持續透過Akamai全球資安基礎架構所觀察到的大規模網路攻擊與流量資料，提供企業最新的資安威脅趨勢與網路效能洞察。