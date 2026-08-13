引領 AI 機器人浪潮： Intelligent Asia 2026 驅動工業智慧轉型，形塑人機協作新場域

亞洲年度工業科技指標展會 Intelligent Asia 2026 將於8月19日至22日在台北南港展覽館一、二館盛大登場。本屆展覽以「Integrate as One. Power Across Asia.」為主題，定位為亞洲工業整合與轉型的重要策略平台，不僅展示先進技術與設備，更串聯跨產業資源，推動系統級整合解決方案。展會將以台灣為核心，連結亞洲市場，打造跨市場的產業合作網絡，成為推動亞洲智慧製造升級的重要平台。

亞洲年度工業科技指標展會 Intelligent Asia 2026 將於8月19日至22日在台北南港展覽館一、二館盛大登場。本屆展覽以「Integrate as One. Power Across Asia.」為主題，定位為亞洲工業整合與轉型的重要策略平台，不僅展示先進技術與設備，更串聯跨產業資源，推動系統級整合解決方案。展會將以台灣為核心，連結亞洲市場，打造跨市場的產業合作網絡，成為推動亞洲智慧製造升級的重要平台。

本屆展覽同期串聯8項主題展區，涵蓋工業自動化、機器人、雷射、物流、智慧模具、3D列印、冷鏈科技、流體傳動等領域，預計集結來自16個國家與地區、1,200家廠商參展，展出規模達4,500個攤位，完整呈現各產業最新技術、設備與整合解決方案。

展會中以「台北國際自動化工業大展」及「台灣機器人與智慧自動化展」為最大的展出範圍，展出亮點包含人形機器人、四足機器人、協作型機器人，無人載具系統等熱門AI機器人，並展出機械手臂、工業AI應用、工業電腦、能源解決方案、智慧工廠及關鍵零組件等，強調「以人為決策核心，AI為執行助力」的精神，全面形塑未來人機協作新場域。

面對全球製造業加速智慧化與AI化的浪潮，Intelligent Asia 2026將匯聚完整的智慧製造生態系，呈現亞洲智慧製造的最新發展藍圖。展會預計吸引來自全球專業買主、系統整合商及製造業者參與，共同探索產業升級與永續轉型的新契機。

Intelligent Asia 2026 現已開放登記參觀，欲了解更多參展廠商與核心技術亮點，

請至官網查詢： www.chanchao.com.tw/IntelligentAsi