F5 強化企業級 AI 應用執行時的安全防護

F5發布，F5 AI Guardrails已經整合NVIDIA NeMo Guardrails，此款AI原生解決方案，將F5的企業級AI安全功能延伸至生產線的AI應用環境。

安全性仍然是企業難以將AI概念驗證推展至正式部署的主要障礙之一。企業在混合多雲基礎設施中採用多種AI模型和框架，面臨安全控制分散、策略執行不一致，以及治理漏洞等問題，而這些漏洞會隨著每個新的AI應用而不斷擴大。多數AI框架都已內建基本的防護機制，但這些機制嵌入在個別應用程式內，不能由中央統一管理與執行。安全和合規團隊只能在各個工具和應用程式中拼湊可視性，缺乏一個統一平台來檢視AI流量、應用策略或稽核事件軌跡。

透過整合NVIDIA NeMo Guardrails，F5 AI Guardrails可為企業AI應用提供集中且一致的安全防護與治理能力，將安全政策的執行從AI框架中獨立出來。企業可以採用NVIDIA NeMo Guardrails作為安全框架，而F5 AI Guardrails則負責處理提示和LLM的回應內容，集中套用企業安全策略，無需修改既有AI應用。打造成為一個分層架構，其中框架庫、微服務、編排和安全功能各自發揮所長，並可獨立運作。

F5產品長Kunal Anand表示，企業並不缺乏AI應用，而是缺乏一套能跨越所有AI應用、兼具一致性安全與治理的機制。隨著AI投入生產環境，分散的安全控制將帶來風險、複雜性和延遲。透過此次整合，資安團隊可透過單一平台檢查AI流量、執行安全政策，並統一管理整體AI應用，同時讓開發人員能保有持續創新的彈性。

F5 AI Guardrails可保護AI系統安全，檢查使用者與應用之間的提示和回應，並協助防止提示詞注入、個人識別資訊（PII）外洩、資料外洩和惡意內容輸出。集中管理應用的安全性策略，而非內建於每個AI應用程式中，因此企業無需修改應用程式碼，即可落實企業的資安政策。主要功能包括：

提示與回應檢測：即時針對AI流量執行安全策略，偵測並減少提示詞注入、未經授權的資料外洩和有害內容輸出風險，避免影響使用者或下游系統。

集中式策略執行：安全團隊可透過單一管理介面，集中制定、套用和管理AI安全策略，無需重寫應用程式碼或修改工作流程。

跨AI應用的一致可視性：透過單一視圖了解跨模型、框架和業務部門的AI應用行為，安全團隊可以從一個操作層進行監控、審計和採取行動。

獨立分層式架構：F5安全偵測層建構於NVIDIA AI框架之上。每一層都可依需求變化獨立進行更新、擴展或替換。

這種方法消除了開發速度和安全需求之間的衝突，使AI平台團隊能夠快速推進編排工作，同時安全團隊也能獨立控制檢查、策略和治理。這種解決方案，讓雙方工作都無需互相等待。

NVIDIA生態系與行銷部AI網路與安全解決方案資深總監Ash Bhalgat表示，NVIDIA NeMo Guardrails提供開放且可編程的框架，為AI應用建立安全性與防護政策。透過與F5 AI Guardrails的整合，客戶可進一步擴展保護能力，在AI Agent邁向正式營運環境的過程中，為LLM的提示與回應提供更完善的安全防護。

F5 AI Guardrails與NVIDIA NeMo Guardrails整合後，可在不論採用何種底層大型語言模型的情況下，持續保護AI應用。企業可以更換模型、添加新的AI應用或跨業務部門擴展，同時保持安全檢查和策略執行的一致性。隨著AI應用的普及，安全設計也應隨之擴展，而不是限制其發展。

F5 AI Guardrails與NVIDIA NeMo Guardrails整合後現已正式發布。