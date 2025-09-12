逐鹿數位 iCarbon Cloud 平台再升級　AI 助力碳盤查效率提升 40％

MetaAge邁達特旗下MetaGuru逐鹿數位，首度亮相亞太永續博覽會，展示碳盤查解決方案iCarbon Cloud，並與供應鏈永續管理平台TrendEngine策略合作。以AI技術賦能，可將企業碳盤查作業效率平均提升40%，以及供應商ESG評核回收率推升至92%以上。逐鹿數位已協助超過百家企業導入，加速企業供應鏈管理與ESG數位轉型。

逐鹿數位總經理蕭世欽表示，據MSCI統計，亞太區ESG評級中的「領先者」企業比例從2020年的9.1%大幅躍升至2024年的17.4%，ESG已經從企業的加分題逐步變成生存題。透過iCarbon Cloud可協助企業快速找出碳排熱點，全面掌握企業碳排放來源，並透過大數據分析，提升決策效率與準確性。

iCarbon Cloud碳流程追蹤系統全面盤點企業的營運過程，找出碳排放熱源，針對熱源重點式盤點、監測、減碳，對碳排放對症下藥。目前已協助超過百家企業導入碳盤查系統，平均作業效率提升40%，並支援溫室氣體排放查證（ISO 14064）、溫室氣體盤查議定書（GHG Protocol）等國際標準，協助企業產出高品質永續報告，順利接軌國際認證，全面為企業提升綠色競爭力。

iCarbon Cloud碳盤查解決方案與TrendEngine供應鏈永續管理平台合作，量身打造專為製造、半導體與電子產業設計的永續平台，涵蓋RBA、盡職調查與ESG評核。透過AI語意分析與自動評分機制，該平台大幅縮短供應商評核週期50%，並將企業ESG評核問卷回收率提升至92%以上，AI評分準確率更高達97%，大幅提升供應鏈管理效率。TrendEngine已獲多家上市櫃企業採用，成為推動ESG數位轉型的重要利器。