QNAP QNA-UC25G2SF 榮獲 2025 德國紅點產品設計大獎

QNAP 威聯通科技 網路

威聯通科技（QNAP）於全球數萬多件參選作品中脫穎而出，以QNA-UC25G2SF USB 4 Type-C轉25GbE SFP28網路轉換器榮獲202 年德國紅點產品設計大獎。即使沒有內建25GbE網路埠的電腦，用戶也能透過USB Type-C連接享受穩定的25GbE高速網路，大幅提升工作效率。

此外，QNAP將參加紅點設計獎巡迴特展–台灣當代設計，於2025年9月16日（二）至11月16日（日）每日10:00–18:00在松山文創園區（台灣設計館04展間）展示QNA-UC25G2SF。紅點與台灣之間有著長久且深厚的合作關係。這項國際知名設計獎項與台灣企業的連結，體現出台灣設計的創新實力與卓越表現。雙方皆秉持著深化合作、推動設計創新、藉由專業交流共同引領國際設計新標準的共同理念，強化與國際的對話。 雙25GbE SFP28網路埠：可輕鬆應對現代高頻寬應用，包括8K/4K影片剪輯、AI應用，以及CAD/BIM/3D渲染等工作流程。

支援SMB Multichannel技術，提升傳輸效能：透過雙25GbE網路埠搭配SMB Multichannel，可有效提升客戶端與QNAP NAS之間的資料傳輸效率。

跨平台支援：相容 Windows與 Linux系統（需安裝驅動程式）。

安裝簡便：只需將轉接器插入USB 4 Type-C連接埠，並透過簡易的驅動安裝，即可連上25GbE網路。

無風扇、輕巧便攜設計：機身輕薄無風扇，方便攜帶，無論是在辦公室、家中或出差途中，皆能享有安靜穩定的高速連線。

寬溫、低噪操作效能：配備兩組寬溫收發模組，即使在嚴苛環境中也能穩定運作，並維持低噪表現。

分享







