承接 18 年台積電智慧製造經驗　宇清數位以 APS 系統引領 AI 智慧工廠轉型

隨著地緣政治與AI浪潮推動製造業轉型升級，智慧工廠已成為全球產業競逐的關鍵。宇清數位（YouThought Corporation）以深厚的半導體經驗為基礎，推出APS先進規劃排程系統（Advanced Planning & Scheduling），協助半導體、PCB、生醫、CNC等多領域製造業客戶提升生產效率與達交率，加速邁向AI智慧製造。

宇清數位總經理涂耀仁曾任職台積電18年，從IT到製造部門，參與八吋廠、十二吋廠CIM（電腦整合製造）標準制定與自動化系統導入。他強調，IT不只是工具，唯有深入產線才能設計真正有效的解決方案。這份IT技術跟製造生產管理的雙重歷練，也成為宇清團隊能精準掌握製造業需求的核心優勢。

宇清創辦人兼董事長郭仲仁博士，曾任職於旺宏電子與台積電，累積超過34年高科技製造管理實務經驗，憑藉自主研發的智能「AI最佳化引擎」為核心，提供APS先進規劃排程解決方案，成功協助全球頂尖半導體大廠及多家PCB、生醫等知名企業，有效提升生產力與達交率。這樣的「半導體級實力」對其他產業客戶更具說服力，成為跨產業推廣智慧製造的關鍵。

宇清數位以解決最複雜的半導體排程挑戰為起點，逐步擴展至PCB、生醫、CNC加工等產業。涂耀仁指出，過去許多工廠認為系統無法應對複雜流程，但我們透過成功案例證明，即使是細胞治療或高混合低量的產線，也能像Google Map一樣精準預測交期。」在自動化、機器人與AI持續導入的趨勢下，APS已從「選配」變成智慧工廠的「必需品。

雖僅50人以下的規模，宇清數位團隊成員兼具IT技術與製造領域知識，能與客戶中高階主管平行對話，提出具體優化建議。公司近年已獲國發基金及外部投資，並規劃三至五年內完成上市目標。涂耀仁表示，我們要讓世界看到，台灣不只硬體強，軟體也能在智慧製造領域走向國際舞台。