Progress 發布突破性 SaaS RAG 平台　助力企業導入信賴且可驗證的 GAI

Progress Software人工智慧數位體驗與基礎架構軟體供應商，宣布推出Progress Agentic RAG。這是一個SaaS檢索增強生成（Retrieval-Augmented Generation，RAG）平台，協助各種規模的組織與團隊能運用可信賴且可驗證的生成式AI。此項發表是推動可負擔的AI創新方面重要里程碑，協助企業在運用大型語言模型（LLMs）時能以自身業務數據為基礎獲得實用成果。全新平台進一步擴展了Progress在端到端資料管理、檢索與情境化方面的產品組合，幫助企業充分釋放資料價值，取得競爭優勢。

如今，所有企業都面臨著資料量激增、格式和語言各異的結構化和非結構化資料（資料量）爆炸成長的難題。為了提升業務成果和生產力，組織、團隊和個人都試圖從大量文件、視訊、音訊和其他分散或難以取得的異質資料中獲取有意義的洞察。在缺乏所有可用業務數據脈絡的情況下使用GenAI，將導致產出不可靠的、對組織毫無用處的答案。此外，傳統的RAG產品需要豐富的專業知識和大量的資源才能部署和運作。Progress Agentic RAG改變了這一現狀，它提供可追溯且直覺的GenAI驅動搜尋功能，易於設定、易於使用，並且價格實惠，適合各種規模的企業。

Progress Software執行長Yogesh Gupta表示，Progress Agentic RAG正在重新定義企業與數據的交互方式。透過將代理智能與檢索增強生成相結合，致力於讓AI在每個組織中都變得實用、可擴展且值得信賴。該平台透過可驗證的無代碼AI搜索，釋放跨格式和語言的非結構化數據的力量。我們相信，Progress Agentic RAG是當今市場上最容易使用的解決方案，能幫助企業從生成式AI中提取真正價值。

Progress Software亞太及日本（APJ）地區副總裁John Yang表示，隨著亞太及日本地區的企業加速數位轉型，對於可信賴、以情境為基礎的AI需求也不斷提升。Progress Agentic RAG的推出是一個關鍵時刻，讓該地區的任何組織都能輕鬆獲得先進的生成式AI，滿足企業在2025年及未來對創新、營運效率及可驗證成果的急切需求。

Progress Agentic RAG能服務各類用戶，從小型企業到跨國企業都可受惠，平台透過智慧AI代理快速、透明、精準地處理、檢索和推理所有內容類型。靈活的SaaS部署模式大幅降低導入門檻，使變革性AI觸手可及且價格合理。

SRS Distribution資深數位、AI與創新長Patrick Garcia表示，最初使用Nuclia，現在已經更名Progress Agentic RAG，徹底改變了整個企業存取和處理資訊的方式。它能夠從我們的非結構化資料中快速、準確且可驗證地提供洞察，對於提升生產力與決策效率方面是一個重大突破。

無程式碼RAG流程：由代理程式驅動，簡化了跨多語言文字、音訊、視訊和其他格式的匯入、索引和檢索。

智能搜尋：能在非結構化資料上提供AI搜尋與生成回答，產出可信賴的知識，支援幾乎所有語言、各種資料來源。

無縫部署AI代理：唯一專為AI代理設計的RAG平台，提供可靠且可擴展的檢索功能。

多模型整合：支援所有領先的企業級大型語言模型（LLM），讓使用者完全掌控模型的選擇。

專為RAG構建的資料庫：以NucliaDB為基礎，除了儲存向量外，還內建語義搜尋、關鍵字搜尋、元資料搜尋、知識圖形追蹤和多模態理解功能，確保能產生一致、可信且接近人類層級的回答。

RAG評估指標（REMi）：內建工具支援可追溯性和一致的答案品質。

IDC高級研究經理Amy Machado表示，Agentic AI正在重塑企業與資料的互動模式與決策方式。像Progress Agentic RAG這樣具成本效益的解決方案，易於部署，可以幫助企業提升生產力和創新能力，無論企業規模大小都能成功轉型。

Progress Agentic RAG已經在多個產業中投入應用，包括透過AI驅動的產品推薦加速銷售流程、以高品質回應支援自動化客服、協助法務團隊進行精確語意研究。企業也進一步使用該平台保存機構的知識、簡化新進員工培訓，並安全查詢敏感資料，藉此加速流程並提升決策智慧。

Progress Agentic RAG平台現已在AWS Marketplace和Progress.com上以自助服務的形式提供。訂閱價為每月700美元，為小型企業、部門團隊和個人可立即用實惠價格，擁有即時將非結構化資料轉化為可執行的情報資源。