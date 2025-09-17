戴爾：52% 台灣企業優先布局 AI 數據

戴爾科技集團於今（16）日舉辦年度科技盛會戴爾科技論壇（2025 Dell Technologies Forum），由戴爾科技集團亞太、日本及大中華區總裁Peter Marrs、戴爾科技集團台灣區總經理廖仁祥等代表長官，以及產業合作夥伴共同出席。論壇以「創新實踐．開創未來新局」為主題，聚焦AI驅動的數位轉型趨勢與戴爾科技的全面布局解決方案。透過主題演講、專家分享與三大展區解決方案實境展示，戴爾科技協助台灣企業掌握最新技術脈動，重新定義工作模式、推動現代化管理，並在混合多雲與資料驅動的環境中創造新世代成長動能。

戴爾科技集團亞太、日本及大中華區總裁Peter Marrs表示，台灣企業在AI的應用上展現出高度前瞻性，已有超過52%的企業將『為AI做好數據準備』列為2025年IT發展的首要任務，顯示企業已不再停留於實驗階段，而是積極部署可落地的AI應用策略。戴爾科技長期深耕台灣市場，憑藉我們在AI基礎架構、資料管理與終端裝置的整合能力，結合全球資源與在地專業團隊，致力成為台灣企業在AI轉型旅程上的關鍵夥伴。

根據戴爾科技最新調查，台灣有82%的企業領袖認為AI與生成式AI將顯著改變其產業發展方向，更有48%的企業計畫在未來12個月內，在AI PC上本地執行AI應用程式，顯示企業對生成式AI的投資與導入正加速擴大。面對AI技術帶來的顛覆性挑戰與機會，企業不僅需強化資料基礎建設，同時也需要能即時、靈活部署的邊緣運算能力與AI終端設備，才能真正釋放資料的潛能，驅動業務創新與組織轉型。

Dell AI Factory自推出以來，已成為企業實現AI規模化應用的可靠途徑，結合全球最廣泛的AI解決方案、領先基礎架構、開放式生態系統與全方位服務，協助超過3,000家企業加速推動AI專案，驗證了戴爾科技長期以來「AI創新應該是可及且可行」的理念。

戴爾科技近期發布Dell AI Data Platform的更新功能，著重提升非結構化資料處理效能，簡化AI開發與部署流程，協助企業將龐大資料集轉化為生成式AI適用的高品質即時資訊。其優勢包括：

可擴展儲存能力：Dell PowerScale與Dell ObjectScale為各類AI與分析工作負載提供高效能的可擴展儲存架構。

即時資料存取：Dell Data Lakehouse一致且即時的資料存取，讓企業能在營運核心快速洞察。

高密度AI運算：全新Dell PowerEdge XE-AI伺服器具備強大算力，專為尖端模型訓練與推理設計。

高效節能散熱：內建Dell PowerCool先進散熱技術，在確保效能的同時，實現節省高達60%的冷卻能耗，兼顧永續價值。

這些創新皆以開放式生態系統為基礎，結合戴爾科技的專業部署與嚴謹安全防護，協助企業加速AI落實。

戴爾科技集團台灣區總經理廖仁祥（左）、戴爾科技集團台灣區技術副總經理梁匯華（右）。

戴爾科技集團台灣區總經理廖仁祥表示，根據我們的最新調查，高達84%的台灣企業已準備在未來一年導入生成式AI，以提升生產力並優化員工體驗。戴爾科技長期以來致力於協助客戶邁向企業級AI，截至目前，已有超過3,000家企業採用Dell AI Factory。透過我們安全高效的資料存取與應用能力，和廣大的合作夥伴生態系統，戴爾科技將持續協助企業提升營運靈活性、降低成本，並在這波AI浪潮中掌握優勢。