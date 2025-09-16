Palo Alto Networks 推出 Prisma Browser 防護高隱匿性威脅

Palo Alto Networks推出 Prisma SASE 4.0，這是AI驅動安全存取服務邊緣（SASE）解決方案。透過 Prisma Browser 的創新功能，該方案能即時在瀏覽器內中和複雜的網路威脅，解決傳統解決方案無法偵測的盲點。旨在攔截並中和在瀏覽器內部組裝、加密或具備隱匿性的攻擊，這些攻擊通常能繞過傳統的安全網頁閘道（secure web gateways）。

瀏覽器正逐漸成為企業的新型作業平台，同時也是AI與雲端應用的主要介面，因此對其進行安全防護已是勢在必行。隨著越來越多關鍵應用與資料存放於瀏覽器中，傳統消費者等級的瀏覽器已無法滿足企業需求，因為它們缺乏足以抵禦日益增多網路攻擊的安全控管。透過Prisma SASE 4.0，Prisma Browser提供全新的瀏覽器內進階網頁防護功能，能即時偵測並中和惡意程式，防止其造成損害，提供其他解決方案無法涵蓋的關鍵防護層。

此外，Prisma SASE 4.0提供全新功能，專為保障現代化工作環境而設，包括：

：Prisma SASE 4.0採用統一且無摩擦的資料安全策略，防範AI Agent、Copilot與外掛程式直接存取企業資料所帶來的日益風險至關重要。它利用AI增強的分類技術，自動且精確地對各種格式的敏感資訊進行分類，包括非結構化內容與使用中資料，其誤判率比傳統方法低10倍。平台內建超過140個預訓練機器學習分類器，並支援自訂模型，保護企業關鍵資產，例如專利、合約與原始程式碼。

：私有應用程式是許多企業運作的核心，同時也是網路攻擊的主要目標。傳統的靜態規則型Web應用程式防火牆（WAF）已無法有效抵禦專門針對動態應用程式所設計的威脅。Palo Alto Networks全新的私有應用安全防護（Private App Security）可自動調整防護措施，保護這些關鍵應用程式，並持續更新安全策略。

Palo Alto Networks網路安全執行副總裁Anand Oswal表示，與企業領導人的對話已經進化，焦點不再只是「阻擋威脅」，而是「推動成長」。若資安架構複雜且零散，便無法達成這一目標。Prisma SASE 4.0的創新，特別是瀏覽器端的「最後一哩」防護，正是因應數位環境的直接回應。在AI驅動攻擊與AI工具廣泛採用的時代，傳統的資安方法已逐漸失效。我們藉由消弭那些能繞過傳統防護並直接攻擊瀏覽器的高階威脅，樹立資安全新標竿。