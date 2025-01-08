Synology：台灣企業不到 10% 有信心完整抵禦勒索病毒

Synology群暉科技發表《2025年企業資料管理大調查》，針對近700位中大企業IT受調者，歸納台灣企業今年度面臨的資料儲存與保護領域挑戰，並提出相應觀察。

Synology台灣事業處總經理李乾瑋指出，當前台灣中大型企業IT人員的首要任務，是確保資料和服務的安全性和可用性，這與在第一線觀察到的現象相同，組織都在思考怎麼樣保存更多資料，並妥善保護它們。而台灣身為Synology最為成熟的市場之一，這些洞見與經驗，都能協助Synology推出瞄準真實痛點的解決方案

根據《2025年企業資料管理大調查》，高達8成受調企業，考量到資料安全性、管理易用性以及資料存取效率，仍選擇地端作為主要資料儲存位置。而今（2025）年度對於IT人員來說，最大的挑戰為資料量成長快速、成本飛漲。值得留意的是，資料量主要來源並非數位轉型、AI等，而是來自資料保護需求和長期資料留存。

針對資料保護部份領域，勒索病毒、硬體故障與人為疏失，持續名列IT人員認為最為嚴峻的資料安全風險，且僅不到10%受調者，認為組織有100%的能力抵禦這些危機。另外，儘管當前企業在資料保護3-2-1原則皆有一定落實程度，卻缺乏更進階的保護機制，包含資料加密、不可竄改與離線備份等。

本次調查進一步了解落實資料保護的過程中，企業普遍遇到哪些困難。首先成本是IT人員的最大痛點，有超過一半的受調者認為當前的資料保護解決方案過於昂貴，再者是管理易用性不足，包含缺乏高度可視化的介面，或難以集中檢視和管理備份任務等，都造成組織的資料保護措施可能出現漏洞。

為了應對這些挑戰，李乾瑋建議企業可從三大方向著手：