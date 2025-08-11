資策會健腦平台助臺大醫院病患譫妄率大降48%

當譫妄病人逐漸穩定後，醫療團隊會透過非藥物方式幫助病人重拾認知與情緒穩定。如今，數位工具正成為照護復健的重要新選項。財團法人資訊工業策進會（資策會）研發的數位健康平台「腦力活化網」，實際導入國立臺灣大學醫學院附設醫院（臺大醫院）急診加護病房，實證期間顯示病患譫妄發生率大幅下降48.1%、平均住院天數縮短1天，照護滿意度明顯提升，為急重症病房帶來全新照護輔助模式。

資策會長期投入數位健康科技研發，致力於結合科技與臨床需求，進行跨域合作。「腦力活化網」則由資策會數位教育研究所（教研所）獨立開發，具備互動性、可記錄性與臨床延伸應用潛力。此次與臺大醫院的合作，係首次將「腦力活化網」平台大規模導入實際病房環境，而在研究期間，平台協助照護團隊即時觀察病人反應行為，提供佐證資料並減輕第一線人員負擔。資策會教研所張育誠所長表示，相信數位科技應該真正落實在第一線照護場域，這次能與臺大醫院合作進行首次實證，深感榮幸。未來將持續優化平台功能，打造具預測與輔助決策能力的智慧照護系統。

臺大醫院護理長朱育瑧提到，譫妄發生快速且難以預測，護理人員在忙碌照護中往往無法第一時間察覺病人異常，透過腦力活化網的導入，對醫護團隊而言是提供了非藥物介入的新方式，能增添照護現場的互動溫度。而臺大醫院護理師林孟穆也分享，很多病人在操作平台時會表現出久違的專注，有時甚至會笑出來。這樣的互動幫助更理解病人狀態，也讓照顧變得更貼近人性。

這項研究成果已於2025年國際護理大會（ICN）及韓國重症醫學會年會暨亞洲重症醫學會聯合學術研討會（KSCCM-ACCC）發表，獲得國際醫護領域高度關注，也引起國內外學者對合作模式的濃厚興趣。資策會教研所指出，數位健康平台「腦力活化網」成功導入臺大醫院急重症病房，展現出臺灣數位健康科技實際應用於臨床的可行性與影響力，未來將持續推動數位工具結合臨床實證的跨域合作模式，加速臺灣智慧醫療應用，接軌國際。