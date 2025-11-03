Vital SaaS 雲端服務資安再升級！

剛由SGS查驗通過雲端資安ISO 27017與個資27018驗證的叡揚Vital雲端服務，再次重磅推出更高規格的雲端資安服務功能。

起始於2010的Vital雲端SaaS，初衷是針對中小企業營運所需的系統，例如人事薪資與差勤系統、會計財務、文件與知識協作平台、電子表單等，當時乃是看到中小企業努力核心本業的過程中，常無奈於找不到合適資訊人才，也幾乎不可能講清楚規格開發所需的資訊系統，這就是為何國外採租用方式且不用備機器與機房的雲端服務如此盛行的原因。

此次旨在推出更嚴謹、更符合法規要求的資訊安全機制。此新功能不僅完善了人員與組織管理，更針對金融產業及大型客戶對使用者認證的特殊資安要求，進行了全面強化。Vital雲端服務家族，一開始就重視UI/UX（使用者介面與體驗），所憑藉其「好上手、免費體驗、隨買即用、資料可拿回家」的精神，加上親民的租用費用，成功協助國內外數千家中小型企業客戶進行數位轉型，全系列產品都符合資安規範列入政府「雲端服務共同供應契約採購」（雲端共契），在目前資訊人力稀缺且全民努力節能減碳之際，此類隨選即用的雲端服務共享模式實屬最佳選擇。

然隨著客戶群變廣變多變大，日益嚴峻的資安威脅及高度監管產業資安的嚴謹需求，特別是這兩年金融業與醫療業客戶數位轉型需求更甚以往，且對雲端接受度相較以往已截然不同情況下，叡揚Vital系列因應推出高標準的資安要求功能。

推出的「大企業級用戶管理功能」特別強化了以下核心資安防護：強化密碼原則（Enhanced Password Policy）： 導入更複雜、更具彈性的密碼強度與週期設定，有效防堵常見的密碼攻擊風險；此功能可由訂閱企業的系統管理員自行設定強度規格。精細帳號管理機制： 提供靈活且方便的帳號啟用與停用，及權限配置。基於現在就已經提供的Vital企業級用戶只要一個帳號就可已無障礙的於多個 Vital 雲端服務中切換使用，加上此次此更精細管理，大幅降低人員異動時的維護功夫以及常見的疏失。第三方帳號整合驗證與多因子認證（MFA）：優化現有 Vital 雲端整合微軟帳號（Entra Id）與Google帳號的設置與流程，並提供企業用戶管理者可以強制啟用多因子認證。全面遵循法規規範： 該機制係依據金融產業與大型客戶使用者認證的相關法規與規範開發，協助企業輕鬆滿足高度監管環境下的合規性要求。

叡揚資訊深知，金融業與大型企業在用戶認證上，除了追求效率，更需肩負嚴格的法遵責任。新功能將叡揚資訊在資安領域的專業積累，如透過AI技術提升效率和嚴謹度的經驗，融入基礎服務，確保客戶在享受雲端彈性與Vital產品線中廣泛運用AI技術，也能同步達到最高等級的資訊安全防護。

叡揚資訊的Vital雲端服務提供企業經營所需的智慧協同、高效營運、低碳轉型及組織治理合規等領域。透過本次推出的「大企業用戶資安管理功能」，企業用戶將能從基礎架構層面即享有高度整合的資安防護，確保從人員組織到業務流程的每一環節的資安防護。這是叡揚對客戶「兼顧作業效率與資訊安全」承諾的再次實踐，也展現了公司持續投入雲端服務與人工智慧（AI）領域，以訂閱制模式協助企業降低IT門檻、加速轉型成長的決心。