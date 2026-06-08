NetApp 攜手 Cisco 全面加速 AI 創新　守護資料安全

NetApp與Cisco宣布擴大雙方合作，推出全新AI解決方案，兼具安全性、可擴充性與簡化管理等優勢。FlexPod協助企業以更簡單、可靠的方式，因應AI工作負載對運算、網路與儲存基礎架構所帶來的挑戰。

NetApp與Cisco正持續擴展FlexPod，以通過驗證的架構與企業級資料管理為基礎，支援不同規模與成熟度的AI導入計畫。此解決方案支援以下使用情境：

企業級AI部署：企業可方便且快速部署高效能的基礎架構，支援檢索增強生成（RAG）與語意搜尋等AI應用情境。FlexPod不僅大幅降低整合複雜度，也能讓AI直接在資料所在位置運行，並提供原生內建的端對端安全防護。此架構結合NetApp AFX可獨立擴充效能與容量的分解式儲存系統、整合NVIDIA AI Data Platform參考架構的NetApp AI Data Engine（AIDE）資料探索、準備與管理能力，以及搭載NVIDIA技術的Cisco Secure AI Factory，提供符合零信任原則的安全控管機制，全面強化AI資料管道的安全與效率。作為Secure AI Factory的核心基礎，搭載Nexus One的Cisco AI網路基礎架構，可將網路轉換為具備可預測性的高效運算網路架構，以最大化XPU使用率，縮短作業完成時間，並在大規模部署下，提供可預測的AI成果。針對全堆疊企業AI應用，NetApp與Cisco也攜手NVIDIA，打造以FlexPod為基礎的NVIDIA企業參考架構（Enterprise Reference Architecture，ERA），協助企業設計、部署並擴充高效能AI工廠。

AI推論與RAG工作流程：為協助各團隊善用既有資料、充分發揮AI潛能，這套操作簡易、預先整合的解決方案，可有效降低AI基礎架構的部署成本、複雜度與專業技能門檻。

邊緣運算：此解決方案可支援邊緣環境的AI推論、容器化與虛擬化工作負載，同時兼顧低延遲與營運一致性。相較於在各站點部署客製化的基礎架構或孤立的IT堆疊，將FlexPod架構延伸至遠端與邊緣站點，客戶可加速實現AI價值，並大幅降低營運複雜度。Cisco Unified Edge結合彈性的NetApp儲存選項，打造靈活且經驗證的整合式解決方案。透過集中式裝置管理、政策型組態與自動化協調機制，企業得以在高度分散的環境中，達成可重複部署與簡化營運。

NetApp商務長Dallas Olson表示，由於IT團隊須在不同環境中提供穩定且一致的效能，因此隨著AI工作負載快速成長，對資料基礎架構的需求也日益攀升。NetApp與Cisco針對FlexPod的長期合作，早已展現卓越成果，協助客戶節省高達20%的基礎架構管理與維護時間。如今我們結合雙方專業，攜手解決現代的資料挑戰，透過原生內建的安全防護機制，降低風險，加速AI導入進程。

Cisco資深副總裁暨運算總經理Jeremy Foster表示：「當企業從AI實驗階段走向落地執行時，安全不能只是事後補強，而必須是從一開始就做好準備。透過與NetApp合作，我們將搭載NVIDIA技術的Cisco Secure AI Factory，延伸至經驗證的FlexPod解決方案，協助企業因應資料外洩、治理漏洞與合規要求等AI常見風險，同時簡化AI基礎架構的部署與運作流程。