Check Point Software：從防禦走向治理　AI 重塑資安思維轉型

Check Point Software舉辦Check Point Advantage 2026台灣大會，由台灣區總經理劉基章、亞太及日本區資安長Jayant Dave等資安專家分享AI時代的數位環境風險管理及治理策略洞察，並揭示當前IT環境的根本性變革：AI正重塑企業因應網路威脅的防禦策略，也連帶革新資安治理的思維與管理模式。

隨數位轉型進程加速，台灣的資安威脅態勢進一步凸顯轉型的迫切性。根據Check Point Research《威脅情資報告》統計，過去六個月中（2025年11月至2026年5月）台灣組織每週平均遭受3,974次攻擊，高於全球平均92%，其中半導體、政府與工業製造為主要產業目標。該報告亦指出，AI正被廣泛嵌入攻擊流程和生態系層級漏洞，同時高風險提示詞較2025年成長97%，成為企業資安的潛在破口。這些趨勢驗證了眾所皆知的現實：由AI驅動的威脅在速度、規模和自動化程度上，皆已超越傳統防禦模式能應對的範圍。

Check Point Software台灣區總經理劉基章表示，市場正經歷前所未見的技術變革，根據Check Point《曝險管理現況報告（State of Exposure Management）》發現，在AI時代下，漏洞被發現到被利用攻擊的時間大幅縮短至數小時，迫使資安產業必須重新思考網路安全的面貌。對此，Check Point藉混合式網狀技術（以預防為優先的策略，於分散式雲端、資料中心建立統一環境）、工作區安全（守護使用者、端點、電子信箱等工具，免於AI驅動威脅與釣魚攻擊）、曝險管理（藉持續識別、優先排序並降低企業攻擊面中可被利用的風險）與AI安全（運用AI加速威脅偵測與應變，同時保護模型、應用程式與資料管道）四大技術支柱，協助企業建立安全基礎並導入AI，進而利用AI擴展資安防禦範圍。

除防禦之外，當前企業同樣需面對採用AI過程中的治理與問責機制。亞太及日本區資安長Jayant Dave分享，當產業持續導入AI應用，於治理面的關鍵提問是：誰該為企業AI做出的錯誤判斷負責。AI應用中仍有高比例未受控的影子AI（Shadow AI），其對應風險包含資料外洩、大型語言模型（LLM）驅動的大規模釣魚攻擊、自主式代理能力遭濫用等，因此現階段企業共同的課題即是清楚定義責任歸屬，並建立完整的治理框架，以此作為未來AI防禦的安全基準。

資安已從保護系統進一步發展為對AI決策的所有權、責任歸屬與掌控機制的擬定。Check Point認為確保AI模型正常運行需切分至工程與數據科學團隊，以避免AI偏見與幻覺；監管則由風險長（CRO）、董事會與合規部門負責，確保安全性與防禦行為在清晰規範與持續控管下執行；而實際的資安防禦則隸屬於資安長與安全部門，避免任何使用AI所導致的潛在風險。基於此基礎，Check Point加以分享具體建立治理架構的步驟：

檢視使用中的AI，確立其為單一事實來源（Single Source of Truth）。 客觀性的風險評級，以系統失效的可能性與影響程度進行評分，並定義對應措施。 建立AI風險清冊，每項被接受的風險皆能出示書面原因、設定具體的檢視日期並落實執行、每個風險指定單一負責人的三項原則。 建立治理委員會，如發生重大風險，任一成員皆可立即中止AI系統運作。 處理影子AI：完善禁用規範與教育訓練。

Check Point Research的最新研究指出，AI驅動的威脅正迅速演進，已不再侷限於傳統攻擊模型：

由AI策畫的攻擊已從實驗性質、國家資助用途發展為大規模部署的實際犯罪，而這項能力已非限於國家級攻擊者，具經濟利益犯罪動機的組織亦能規模化運用。

代理式設定檔正被武器化，成為持續性的越獄向量（Jailbreak Vectors），攻擊者不再與AI安全機制抗衡，而是直接改寫其運作規則。

AI賦能的攻擊正走向商業化，因模型選擇、越獄處理與輸出交付等步驟皆已自動化，大幅降低進階AI詐騙門檻。

Anthropic、OpenAI、Groq、Mistral等AI供應商的API金鑰與傳統憑證已成為被系統性竊取的高價值攻擊目標。

整體而言，網路犯罪正邁向工業化發展，AI使攻擊得以規模化、自動化並廣泛的商業化；這些轉變也重塑勒索軟體生態，威脅執行者數量雖減少，但其破壞性卻顯著提升。

根據Check Point Research的《2026 Q1勒索軟體報告》

執行攻擊的多營運組織逐漸整併，未來防禦方與事件應變者將面臨數量較少、但能力更強大的攻擊者；第一季台灣地區勒索軟體受害者由先前一季度的8人上升至26人，呈顯著成長。

本季受害者的地理分布延續過往模式，由美國占所有通報案件近一半（49.6%），其餘西方已開發經濟體構成主要攻擊目標群體。

受害者產業分布顯示持續的跨產業影響，並出現少數明顯的集中現象。前三名產業類別依序為商業服務（35%）、消費品與服務（14%）及工業製造（11%）；不同產業分類對應相異的攻擊手法，包含軟體足跡目標設定、最大化中斷營運等。

而當前環境中，這些發展趨勢共同重塑了資安領域的新常態。Check Point就Claude Mythos所引發對於AI高風險資安模型的關注提出看法。過去僅限於高階駭客組織或國家級攻擊者所具備的攻擊能力，逐漸轉向系統化、可規模化與可重複執行的模式，使網路攻擊邁向「AI攻擊工廠（AI Attack Factories）」時代。Check Point強調，以AI對抗AI已從概念發展成為未來資安防禦的重要基礎，企業需強化主動式漏洞修補與多因素驗證（MFA）機制，同時建立具一致性的安全治理架構。