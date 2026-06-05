Cloudflare 將安全及可擴展的沙盒引入 Claude Managed Agents

Cloudflare宣布與Anthropic合作推出Cloudflare Environments for Claude Managed Agents。此項整合讓企業能夠在Claude平台上執行核心代理循環（core agent loop），同時運用Cloudflare的全球網路及Workers開發者平台執行程式碼、確保私人連線安全，並為代理提供專用工具。透過為開發者提供安全且具大規模擴展能力的環境，Cloudflare協助企業快速、安全地建構新一代AI助理，並支援全球規模部署。
AI代理不僅需要具備智慧，更必須安全且可擴展，才能在職場真正發揮作用。Cloudflare Environments for Managed Agents為代理提供在企業安全運作所需的基礎，解決這項挑戰。以Workers平台為基礎的控制平面會為每個代理的工作建立安全的沙盒環境，並預設套用安全及合規控制，讓企業能在遵循嚴格安全通訊協定的同時，將AI專案從單一原型擴展至數百萬名使用者，不受基礎結構障礙限制。
Cloudflare共同創辦人暨執行長Matthew Prince表示，AI代理只有在能夠大規模且安全地與現實世界互動時，才能充分發揮其潛力。透過與Anthropic合作，我們助開發者安全執行程式碼並存取私人資料，同時受惠於Cloudflare全球網路的速度及規模。企業現在可以專注於建構最具創意的AI應用程式。
Cloudflare Environments for Claude Managed Agents協助開發者：
- 以多樣化的執行環境進行全球擴展：開發者可以在Cloudflare Workers上選擇適用於複雜工作的完整Linux微型虛擬機（microVM），或提供毫秒級啟動時間的輕量級V8 Isolate沙盒環境，讓代理快速擴展以應付大規模工作負載，同時維持較低資源成本。這項功能讓任何大型消費網路公司都能自主處理工作負載。
- 以零信任（Zero Trust）連線保護敏感資料：運用進階輸出控制及Cloudflare Mesh保護代理，讓代理能夠以後量子加密技術連線至內部私人服務，確保敏感資料不經公開網路傳輸。
- 運用原生可觀測性審查代理行為：Cloudflare代理內建完整的審查追蹤及工作記錄工具，確保代理執行的所有動作安全且合規。
- 使用可自訂框架擴展代理功能：企業可在Cloudflare的開發者平台上直接編寫簡單函式，擴展代理能力，讓代理能在安全高效的環境中即時建立並執行專屬工具。