Cloudflare 將安全及可擴展的沙盒引入 Claude Managed Agents

全新整合結合Anthropic的智能及Cloudflare的全球網路，為自主AI提供高度安全且可擴展的基礎。

Cloudflare宣布與Anthropic合作推出Cloudflare Environments for Claude Managed Agents。此項整合讓企業能夠在Claude平台上執行核心代理循環（core agent loop），同時運用Cloudflare的全球網路及Workers開發者平台執行程式碼、確保私人連線安全，並為代理提供專用工具。透過為開發者提供安全且具大規模擴展能力的環境，Cloudflare協助企業快速、安全地建構新一代AI助理，並支援全球規模部署。

AI代理不僅需要具備智慧，更必須安全且可擴展，才能在職場真正發揮作用。Cloudflare Environments for Managed Agents為代理提供在企業安全運作所需的基礎，解決這項挑戰。以Workers平台為基礎的控制平面會為每個代理的工作建立安全的沙盒環境，並預設套用安全及合規控制，讓企業能在遵循嚴格安全通訊協定的同時，將AI專案從單一原型擴展至數百萬名使用者，不受基礎結構障礙限制。

Cloudflare共同創辦人暨執行長Matthew Prince表示，AI代理只有在能夠大規模且安全地與現實世界互動時，才能充分發揮其潛力。透過與Anthropic合作，我們助開發者安全執行程式碼並存取私人資料，同時受惠於Cloudflare全球網路的速度及規模。企業現在可以專注於建構最具創意的AI應用程式。

Cloudflare Environments for Claude Managed Agents協助開發者：