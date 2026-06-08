台灣帆軟全新 AI 戰略與 Data Agent Dora

AI應用快速走入企業營運場景，也讓資料治理從後台基礎工程，成為AI能否真正落地的關鍵前提。帆軟軟體（帆軟）舉辦「Fine Event 2026台灣帆軟用戶大會」，於深耕台灣十週年之際，以「十年共進，智領新局」為主軸，宣布從BI視覺化與資料治理能力進一步升級至Data Agent，推出數位員工孵化平台Dora，將既有BI視覺化、資料整合與治理能力結合AI分析，打造全新企業級智慧決策引擎。

著AI應用快速普及，企業面臨的挑戰已不再只是是否導入AI，而是企業內部資料能否被信任與使用。帆軟觀察，許多企業雖已具備報表、儀表板與數據分析工具，但在實際營運中，仍常面臨跨系統資料分散、部門指標定義不一致、資料品質難以持續維護等問題，導致管理者花費大量時間確認數字、追溯來源，進而影響決策效率。

因此，資料治理的核心已不只是「管理資料」，而是讓資料真正釋放價值。透過統一指標口徑、建立資料品質規則、打通資料流通鏈路與權限管理機制，企業才能讓AI分析建立在可信任的資料基礎上，進一步提升決策準確性、跨部門協作效率與營運反應速度。

在全新AI戰略下，帆軟進一步推出Data Agent數位員工孵化平台Dora，將企業既有FineReport、FineBI、FineDataLink等資料資產，結合知識庫、大模型推理能力與Agentic Workflow智慧體編排，可依據企業不同場景，形成如「數據分析師」、「日報推送秘書」、「風險預警官」與「報告研究員」等數位員工角色，協助企業完成即時問數、數據摘要、異常提醒、例行報告生成與定期推送等任務，讓原本仰賴人工整理、跨系統查找與反覆比對的數據工作，轉化為可持續運作的智慧流程。

以銷售與經營分析場景為例，企業過去常需登入多個系統查詢預訂單、訂單量、業績達成率等資訊，再由人工比對差異。透過Dora，使用者可在單一入口以自然語言提問，由Agent自動調用資料、比對明細並生成分析結果，大幅降低跨系統查找與人工彙整時間。

富邦媒體科技（momo）透過數據治理全面升級決策體系，建立統一數據標準與高效查詢架構，大幅減少人工彙整作業，並結合CDP與Fine BI整合，將分散資訊轉化為可執行商業洞察，提升市場反應速度與營運效率。

鉅祥企業則以「數據驅動」重塑營運流程，透過建置一體化數據治理架構，串聯採購、生產到出貨資訊，並導入智慧分析平台，強化營運預測與決策效率。此次升級不僅提升生產韌性與管理透明度，也進一步推動數據平民化，讓數據成為企業競爭力的重要核心。

台灣帆軟總經理王人賢表示，AI落地應用已成為企業掌握競爭力的關鍵，透過帆軟全新的AI治理架構與Data Agent Dora，我們希望協助台灣企業建立穩固的數據基礎，在智慧競爭的新時代中持續成長，攜手邁向下一個十年。