TrendAI 加入 Anthropic Project Glasswing

TrendAI宣布正式參與Project Glasswing。該計畫旨在協助各組織辨識並解決關鍵軟體系統中的漏洞。

作為此計畫的一環，TrendAI將運用Anthropic的Claude Mythos Preview強化軟體程式碼審查與分析，協助威脅情報研究人員將AI驅動的漏洞發掘成果，進一步轉化爲協同漏洞揭露、優先排序修補作業，以及透過漏洞防護與虛擬修補實現可量化的風險降低。

AI正大幅加快漏洞發掘速度，TrendAI將此視為產業發展的正面訊號，也體現開放協作的重要性。近年來，TrendAI持續與Anthropic等夥伴共同推動資安協作生態系發展，致力於協助企業更快速地發現風險、強化防護能力，並提升整體數位韌性。

趨勢科技TrendAI企業事業群營運長金敬秀（Rachel Jin）表示，我們與Anthropic的目標高度一致，就是運用AI讓所有軟體更加安全。如今，各組織越來越依賴以龐大規模運作、支撐關鍵業務功能的軟體。Project Glasswing是一個重要契機，讓我們探索先進AI技術如何協助軟體供應商更早發現漏洞，並進一步提升客戶每日所仰賴之系統的安全性與韌性。

TrendAI加入不斷壯大的Project Glasswing，共同探索前沿與先進AI模型如何支援資安防禦工作，並提升關鍵軟體基礎設施的安全性。透過本計畫所獲得的洞察與經驗，將有助於推動整體產業強化數位生態系安全的相關工作。